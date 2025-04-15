上市櫃董事酬金…中信金最高 前十大多為老面孔

臺灣證券交易所、櫃買中心昨（15）日公布2024年上市櫃公司董事酬金。上市公司中，董事平均酬金由中信金（2891）以9,573萬元居冠，國巨、台積電分居二、三；若看合併報表，中信金為唯一超過億元公司，平均董事酬金達1.02億元，國巨、富邦金排第二、三名。

2024年上市公司個別公司報表的董事平均酬金前十名大多是老面孔，但名次洗牌，前五名依序為：中信金9,573萬元、國巨7,431萬元、台積電5,071萬元、凱基金5,022萬元、元大金4,432萬元。

去年上市櫃公司董事平均酬金前十高

第六至第十為大立光、富邦金、和泰車、台新金、台中銀，平均酬金均超過3,000萬元；與2023年相較，最大差異是富邦金擠進第七名，而2023年第八名的光寶科跌出前十名之列。

若是比較合併報表，則前五名依序為：中信金1.02億元，國巨7,824萬元，富邦金7,193萬元，凱基金5,828萬元，台積電5,071萬元。

上櫃公司方面，董事平均酬金前十強中，超過千萬元僅四家，較前一年減少一家，由聖暉*以1,559萬元排名第一，鈊象1,542萬元居第二，元大期1,491萬元名列第三，康和證1,068萬元第四，世界915萬元第五。第六至第十名依序分別為新潤、橘子、欣銓、力旺、旺矽，介於692萬元至835萬元之間。

以董事總酬金計算，去年董事總酬金發放逾1億元的上櫃公司有四家，包括鈊象、元大期、康和證，以及聖暉*。

此外，根據公司稅後損益與董事酬金變動的關聯性與合理性說明公告，2024年獲利衰退、董事酬金卻增加的上市公司有10家，包括：台塑、華夏、正峰、日盛台駿、康霈*、今國光、圓展、今皓、聯德、榮科，大多是帳面出現虧損卻領酬金；上櫃公司有六家，分別為精確、精剛、浩鼎、國邑*、精星，以及新零售，其中浩鼎、國邑*，以及新零售2024年甚至是虧損的。