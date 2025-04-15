就市論勢／電子紙、工業電腦 聚焦
盤勢分析
加權指數昨（15）日漲344點，收19,857點，漲幅1.7%，成交量約3,055億元。近日市場顯著上揚，顯示先前過度恐慌的市場情緒正逐步回穩。盤勢修復與近期關稅議題變化有關。
據觀察，隨相關談判持續進行，美國政府在部分產業關稅態度似有軟化，並可能拉長緩衝期，這為先前因擔憂而急跌的股市帶來喘息空間。然而，市場焦點仍緊盯半導體與製藥等關鍵產業最終關稅細節，尤其涉及台灣及東南亞供應鏈相關國家的稅率談判結果，將是後續影響市場走向重要變數。
在此背景下，供應鏈布局彈性再次成為台廠競爭力核心。具備多元生產據點、擁有產能移轉能力的台灣廠商，在未來全球供應鏈重組趨勢下，更有機會爭取到轉移訂單，可能加劇產業「大者恆大」現象。
從股市位階看，雖然美股主要指數已接近收復4月初跌幅，但亞洲股市普遍仍在相對低檔整理，台股昨日反彈，約回到4月上旬整理區間，顯示仍有修復空間。
投資建議
考量市場不確定性仍存，建議優先關注績優權值股。這類大型企業通常具備較強風險應對與供應鏈調度能力，在此波修正中若評價已回落至合理區間，有望成為資金回補、股價相對穩定的優先選擇。
可留意高殖利率股，對於尋求長期穩定收益的投資者，市場修正反而提供以較低成本增持高殖利率股的機會。
選股上可聚焦股價已深度修正的半導體與AI供應鏈相關個股。此外，配合智慧顯示展題材的電子紙產業，以及具備剛性需求的工業電腦和網通產業也可持續關注。傳產股可留意受惠於供應鏈移轉或具備穩定需求的製鞋、成衣，及生技製藥等。
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