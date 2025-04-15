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集保拚ESG 推永續績效服務

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保結算所15日舉辦ESG論壇，證交所公司治理部經理余宗普（左起）、投保中心董事長張心悌、Tracker Group執行長周尚頤、金管會副主任委員陳彥良、集保結算所董事長林丙輝、ACGA秘書長Amar Gill、櫃買中心董事長簡立忠合影。集保／提供
集保結算所15日舉辦ESG論壇，證交所公司治理部經理余宗普（左起）、投保中心董事長張心悌、Tracker Group執行長周尚頤、金管會副主任委員陳彥良、集保結算所董事長林丙輝、ACGA秘書長Amar Gill、櫃買中心董事長簡立忠合影。集保／提供

集保結算所昨（15）日舉辦「2025臺灣集保結算所ESG服務論壇–邁向亞洲資產管理中心」，金管會副主委陳彥良擔任開幕致詞貴賓，吸引超過300名上市櫃公司與機構投資人代表參加。

集保結算所董事長林丙輝致詞表示，今年集保持續推出多項ESG服務，包括對上市、上櫃公司股東會新增提供國際研究機構ISS的投票建議報告，以及新增對機構投資人提供計算投資組合碳足跡的「永續績效服務」。

林丙輝指出，集保近期加入三大國際組織，即國際資本市場協會（ICMA）、國際公司治理網絡（ICGN）及國際證券服務協會（ISSA）。未來集保也會透過這三大組織，與國內外市場參與者、機構投資人及證券服務同業合作，在ESG議題扮演更積極的角色。

本次論壇先由亞洲公司治理協會（ACGA）秘書長Amar Gill分享亞洲地區的盡職治理實務與挑戰；其次則由氣候智庫Tracker Group執行長周尚頤博士分享人工智慧（AI）、氣候與投資領域的最新觀察。

在座談中，國際兩大投票顧問機構ISS及Glass Lewis的亞洲研究主管均應邀出席，討論行業的趨勢與變化。多家外資機構投資人亞太ESG主管也出席討論，針對近期ESG投資所面臨的挑戰提出觀察與建議。

集保透露，今年推出多項創新的ESG服務，其中新引進的ISS機構投票建議報告，涵蓋多達1,300家台灣上市櫃公司，約占台股市場的七成公司均可望受惠。

此外，永續績效相關服務預計於今年中正式上線，將協助機構投資人計算國內股票與公司債投資組合的碳足跡，簡化相關作業流程，並讓更多的機構投資人受惠。

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