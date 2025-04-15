精選25企業 電腦展秀實力

臺灣證券交易所首度搶進台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），於電腦展期間5月20日至23日舉辦「臺灣智慧科技島主題式業績展望會─COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，邀請25家具產業發展潛力的上市櫃公司向海內外機構投資人展現台灣資本市場創新實力與企業競爭力。

全球矚目的科技盛會台北國際電腦展，將於5月20日盛大登場，證交所再度展現創意，首度與此國際年度大展合作。證交所表示，此次由證交所主辦的業績展望會規劃「臺灣智慧科技島、智慧運算與機器人、次世代科技、永續願景」四大主題，除邀請涵蓋半導體、人工智慧（AI）、機器人等新興產業的上市櫃公司外，活動期間亦將邀請產業專家，聚焦全球科技趨勢，深入探討AI算力競賽、產業鏈升級與資本市場國際化的發展契機。

證交所指出，活動結合COMPUTEX平台優勢，透過「精選25」精準呈現台灣科技企業的國際潛力，此次合作也象徵台灣科技產業與資本市場結合的重要里程碑，以利台灣向著成為亞洲資產管理中心之目標邁出重要的一步。

證交所表示，活動現正開放報名，相關資訊與報名可見臺灣指數公司IR議合服務平台（https://irengage.taiwanindex.com.tw/Event/EventOpen）。