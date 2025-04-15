創新板壯大 拚亞洲基地

新經濟產業興起，成為各國交易所新戰場。臺灣證券交易所董事長林修銘號召勇於突破、積極改變現狀的新創企業一起協力，讓創新板成為亞洲的創新力量搖籃，證交所將推升創新板不斷壯大，讓台灣成為引領亞洲創新的核心基地。

創新板成立於2021年，證交所持續推動制度革新，力助創新板成長。林修銘指出，證交所關鍵任務是匯聚更多具備未來潛力（Future）及高速成長性（Growth）特質的創新企業，有效借助資本市場力量延攬人才，放大創新能量。

在證交所的服務定位中，創新板不只提供上市輔導，更是新創成長的最佳舞台。對於與其他國際交易所比較，林修銘舉例，因應ESG浪潮，證交所將與外部專業機構合作，提供登板的企業獲得ESG評鑑專屬課程，接軌國際標準，進一步吸引長期資金投入；證交所也將透過專業的IR議合服務平台、海外引資計畫為創新板公司對接全球投資人。

此外，證交所在4月2日宣布聯手國際級會計師事務所KPMG，共同建立東南亞創新資本平台，借重KPMG在東南亞的網絡及資源，合力延伸台灣創新板至東南亞創新生態圈，擴大知名度及影響力，有望吸引更多東南亞指標創新企業加入創新板，使臺灣創新板成為亞洲創新動能指標。

另方面，東南亞創新資本平台除推動海外優質創新企業進入台灣資本市場，也將帶領台灣創新企業出海，赴東南亞新創生態圈進行業務媒合，帶動雙邊交流合作，加速企業海外布局，並增進創新板企業於國際間曝光，引入國際資金，進而提升創新板上市公司規模。

隨創新板取消合格投資人限制，大幅提高流動性，扭轉外界對創新板刻板印象，林修銘透露，確實有企業因創新板流動性明顯改善，公開表態將續留創新板，暫不啟動轉板計畫；另外近期也有企業主反映，因登板後受證交所協助，多方面強化營運績效讓市值持續增長，因而入選MSCI全球指數一員，吸引國外投資人目光。

林修銘強調，創新板一開始定位就是主板而非次板，象徵資本市場遊戲規則的里程碑，因為創新板是以企業市值作為登板考量，而且企業不僅掛牌上市，還能同步享有證交所一系列專業支持與服務，讓企業無後顧之憂，專注拓展業務。