快訊

捷運石牌站驚傳砍人案！約50歲傷者背部遭刺送醫 目擊乘客尖叫

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

美司令曝台海若開戰「將有50萬人慘死」 防長顧立雄回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

康和證券遭檢調搜索 康和證券：不影響目前財務、業務運作

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
康和證券與中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿攜手合作「fun心投起來」，即日起到8/15止，只要到康和證券開新戶，不限交易金額，就有機會抽中樂天桃猿Girl'sDay棒球主題日雙人棒球賽套票。（康和證券/提供） 廖賢龍
康和證券與中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿攜手合作「fun心投起來」，即日起到8/15止，只要到康和證券開新戶，不限交易金額，就有機會抽中樂天桃猿Girl'sDay棒球主題日雙人棒球賽套票。（康和證券/提供） 廖賢龍

康和證券（6016）前鄭姓董事長三兄弟，涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元，在15日遭調查局台北市調處搜索；康和證券表示，目前並不影響公司財務、業務運作。

經指出，康和證券在遭檢調搜索時，內部員工並不清楚原因，員工間也多所揣測；而康和證券也指出，現有顧問都是合法、合規聘任，目前經常開會對公司營運提出建言，雖遭搜索，但不影響公司運作。

由於康和證券在近十年的時間，大股東家族內部屢傳不合，每逢董事改選時，檢舉信件滿天飛，而此次檢調透露鄭姓董事長涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元等情事，部分內容也在先前檢舉信件中出現，因此，遭搜索一事，並不令市場大感意外。

由檢調傳出的訊息，直指康和證券前鄭姓董事長三兄弟，涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元，台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索鄭及康和證券、康和期貨等16處所，依證券交易法特別背信罪等罪嫌約談鄭等13人到案，被告將陸續移送檢方複訊。

掏空 董事長 調查局

延伸閱讀

黑幫20人持鎮暴槍、球棒…強擄車行老闆員工毆打 北市警速救4人逮5嫌

台南官田1死2傷車禍 肇逃BMW車主今律師陪同到案

涉幽靈連署…罷雙吳四騎士＋2領銜人遭約談 6被告5證人下午陸續複訊

四海幫「神鬼會計師」用人頭公司勾結詐團洗錢25億 遭羈押禁見

相關新聞

台股反彈延續？ 法人：台積電對產業景氣預估是關鍵

台股今天在美股收高帶動下，上漲344.58點，收在19857.67點。法人指出，週一盤中攻上2萬點後翻黑，今天開高收高，...

台股反彈外資賣超4.89億 調節復華台灣科技優息最多

台股今天反彈344.58點，外資只賣超新台幣4.89億元，賣超第1名為復華台灣科技優息5萬3186張，南亞科、鴻海則分居...

康和證券遭檢調搜索 康和證券：不影響目前財務、業務運作

康和證券（6016）前鄭姓董事長三兄弟，涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元，在15日遭調查局...

上市董事去年酬金中信金最高 上櫃聖暉居冠

台灣證券交易所今天公布上市公司董事平均酬金前3名依序為中信金的新台幣9573萬元、國巨7824萬元、台積電5071萬元。...

台股上漲344點 三大法人賣超48.25億元

台股15日開高，終場收在19,857.67點，上漲344.58點，漲幅1.77%，成交量2,959.36億元，三大法人賣...

台股收盤上漲344點 台積電收877元 各指數同步收紅

台股今日盤中展開強勢反彈，開盤後一路走高，加權指數最多上漲逾350點，終場收在19857.67點，上漲344.58點，漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。