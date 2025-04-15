康和證券遭檢調搜索 康和證券：不影響目前財務、業務運作

康和證券（6016）前鄭姓董事長三兄弟，涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元，在15日遭調查局台北市調處搜索；康和證券表示，目前並不影響公司財務、業務運作。

經指出，康和證券在遭檢調搜索時，內部員工並不清楚原因，員工間也多所揣測；而康和證券也指出，現有顧問都是合法、合規聘任，目前經常開會對公司營運提出建言，雖遭搜索，但不影響公司運作。

由於康和證券在近十年的時間，大股東家族內部屢傳不合，每逢董事改選時，檢舉信件滿天飛，而此次檢調透露鄭姓董事長涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元等情事，部分內容也在先前檢舉信件中出現，因此，遭搜索一事，並不令市場大感意外。

由檢調傳出的訊息，直指康和證券前鄭姓董事長三兄弟，涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元，台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索鄭及康和證券、康和期貨等16處所，依證券交易法特別背信罪等罪嫌約談鄭等13人到案，被告將陸續移送檢方複訊。