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台股反彈外資賣超4.89億 調節復華台灣科技優息最多

中央社／ 台北15日電
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台股今天反彈344.58點，外資只賣超新台幣4.89億元，賣超第1名為復華台灣科技優息5萬3186張，南亞科、鴻海則分居賣超第2、3名。

台股今天漲344.58點，收在19857.67點。三大法人合計賣超48.25億元，其中自營商賣超70.05億元、外資及陸資賣超4.89億元，投信則買超26.69億元。

外資今天賣超前10名依序為復華台灣科技優息（00929）、南亞科、鴻海、陽明、中信中國50正2（00753L）、長榮航、群益優選非投等債（00953B）、廣達、元大台灣50（0050）、英業達。

外資買超前10名聯電、中華電、中信金、萬海、元大台灣50反1（00632R）、華邦電、第一金、大同、華南金、元大台灣價值高息（00940）。

南亞科 外資

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