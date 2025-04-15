快訊

美司令曝台海若開戰50萬人慘死 防長顧立雄回應了

國軍爆抓共諜部隊3士官遭滲透 國防部長顧立雄痛心

台股反彈延續？ 法人：台積電對產業景氣預估是關鍵

中央社／ 台北15日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天在美股收高帶動下，上漲344.58點，收在19857.67點。法人指出，週一盤中攻上2萬點後翻黑，今天開高收高，後續觀察台積電法人說明會及關稅變化。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天反彈未觸及昨天高點，開高走高但上檔仍見壓力，市場趨於保守，但現在講反彈是否結束，仍言之過早。

黃國偉指出，過去經驗顯示，台積電法說會前台股易漲，除非法說會有驚喜的內容，法說會後才易續漲；但此次法說會與以往不同，必須面對美國關稅變數的考驗，只要不因關稅調降財測就是利多。

黃國偉認為，若關稅因素影響下半年蘋果產品銷售、輝達業績，對股市而言都是變數；即便台積電法說會不調整自家財測，但若調整半導體產業、網通或消費性電子產業、PC產業景氣預估，同樣會引發市場關切，台積電對景氣的預測也動見觀瞻。

他直言，第1季財報普遍應該都不錯，主因關稅造成提前拉貨；但關稅延長90天，若使第2季也提前拉貨，動能應不如第1季，畢竟第1季已提前拉貨，第2季再加碼空間有限，下半年市場需求仍是未知數。

台積電 法說會 關稅

延伸閱讀

半導體準備接招？法人：想收穫微笑曲線 站在場上才有球打

台股上漲344點 三大法人賣超48.25億元

因為對等關稅 180億農業補助何用途？農業部長吐答案

關稅也害鑽石產業陷停滯 交易中心出貨量只剩七分之一

相關新聞

上市董事去年酬金中信金最高 上櫃聖暉居冠

台灣證券交易所今天公布上市公司董事平均酬金前3名依序為中信金的新台幣9573萬元、國巨7824萬元、台積電5071萬元。...

台股反彈延續？ 法人：台積電對產業景氣預估是關鍵

台股今天在美股收高帶動下，上漲344.58點，收在19857.67點。法人指出，週一盤中攻上2萬點後翻黑，今天開高收高，...

台股上漲344點 三大法人賣超48.25億元

台股15日開高，終場收在19,857.67點，上漲344.58點，漲幅1.77%，成交量2,959.36億元，三大法人賣...

台股收盤上漲344點 台積電收877元 各指數同步收紅

台股今日盤中展開強勢反彈，開盤後一路走高，加權指數最多上漲逾350點，終場收在19857.67點，上漲344.58點，漲...

川普關稅亂流 明星經理人建議買債要注意這件事

美國總統川普對等關稅政策上周衝擊全球投資市場，一度出現股債雙跌，債券商品避險失靈的危險局面。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金...

台股開盤上漲逾170點 台積電開紅874元

台股今日加權指數以19609.09點開出，較昨日收盤19513.09點上漲96點，盤中漲逾170點，櫃買指數以209.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。