台股反彈延續？ 法人：台積電對產業景氣預估是關鍵
台股今天在美股收高帶動下，上漲344.58點，收在19857.67點。法人指出，週一盤中攻上2萬點後翻黑，今天開高收高，後續觀察台積電法人說明會及關稅變化。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天反彈未觸及昨天高點，開高走高但上檔仍見壓力，市場趨於保守，但現在講反彈是否結束，仍言之過早。
黃國偉指出，過去經驗顯示，台積電法說會前台股易漲，除非法說會有驚喜的內容，法說會後才易續漲；但此次法說會與以往不同，必須面對美國關稅變數的考驗，只要不因關稅調降財測就是利多。
黃國偉認為，若關稅因素影響下半年蘋果產品銷售、輝達業績，對股市而言都是變數；即便台積電法說會不調整自家財測，但若調整半導體產業、網通或消費性電子產業、PC產業景氣預估，同樣會引發市場關切，台積電對景氣的預測也動見觀瞻。
他直言，第1季財報普遍應該都不錯，主因關稅造成提前拉貨；但關稅延長90天，若使第2季也提前拉貨，動能應不如第1季，畢竟第1季已提前拉貨，第2季再加碼空間有限，下半年市場需求仍是未知數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言