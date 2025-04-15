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2024年上市櫃匯回中國投資收益1864億 寫新高紀錄

中央社／ 台北15日電

金管會今天公布，2024年國內上市櫃公司中國投資收益達新台幣4901億元，年增412億元、年增率為9.18%，創歷年次高紀錄，當年度上市櫃公司匯回中國投資收益達1864億元，則寫下新高水準。

金管會統計，截至2024年底止，有1211家上市櫃公司赴中國投資，占全體上市櫃公司總家數的68.46%，較2023年底增加2家，累計赴中國投資金額為2兆8436億元，年增1080億元。

金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會說明，上市櫃公司基於營運策略考量，增加對子公司持股，加上因應子公司業務拓展及受匯率變動影響，帶動在中國投資金額成長，上市櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較高。

2024年上市櫃公司中國投資利益達4901億元，年增412億元、年增率為9.18%，寫下歷年次高紀錄，主因為電子零組件業、其他電子業及半導體業，受惠於終端需求增加，推升獲利成長。

金管會同步揭露，2024年上市櫃公司中國投資收益匯回金額達1864億元，改寫歷年新高，截至2024年底止，上市櫃公司中國投資收益累計匯回金額達1兆406億元，占累積原始投資金額的36.59%，亦攀新高。

尚光琪分析，自2018年美中貿易戰後，上市櫃公司赴中國投資增加金額明顯縮減，且投資收益穩定匯回；海外投資（不含中國地區）增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資中國對台灣上市櫃公司獲利雖有挹注，但已放緩投資腳步，降低對中國依賴。

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