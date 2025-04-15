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證交所首創出擊 攜手COMPUTEX 精選25企業展現資本市場競爭力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球矚目的科技盛會－台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將於5月20日盛大登場，臺灣證券交易所首度與此國際年度大展合作，將於5月20日至23日在南港展覽館一館六樓舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」。活動邀請25家具產業發展潛力的上市櫃公司，透過財務與營運說明，向海內外機構投資人展現臺灣資本市場的創新實力與企業競爭力。

證交所這次主辦業績展望會規劃「台灣智慧科技島、智慧運算與機器人、次世代科技、永續願景」四大主題，除邀請涵蓋半導體、AI、機器人等新興產業的上市櫃公司外，活動期間亦將邀請產業專家，聚焦全球科技趨勢，深入探討AI算力競賽、產業鏈升級與資本市場國際化的發展契機。

證交所指出，活動結合COMPUTEX平台優勢，透過「精選25」精準呈現台灣科技企業的國際潛力，展現資本市場推動產業創新與國際接軌的企圖心，這次合作也象徵台灣科技產業與資本市場結合的重要里程碑，俾利台灣向著成為亞洲資產管理中心的目標邁出重要的一步。活動現正開放報名，完成報名的機構投資人除可自由進出COMPUTEX展場，亦可憑券進入南港展覽館2館四樓的TWSE專屬Lounge，體驗資本市場綜覽。相關資訊與報名請見臺灣指數公司IR議合服務平台（https://irengage.taiwanindex.com.tw/Event/EventOpen）活動期間亦將同步於YouTube直播，供一般投資人線上參與。

證交所 資本市場

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