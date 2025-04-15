快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

集保結算所 ESG 服務論壇 公司與機構代表激盪 AI、氣候與公司治理

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所ESG服務論壇 超過300名公司與機構代表激盪AI、氣候與公司治理。(臺灣集中保管結算)
集保結算所ESG服務論壇 超過300名公司與機構代表激盪AI、氣候與公司治理。(臺灣集中保管結算)

臺灣集中保管結算所4月15日假台北寒舍艾美酒店，舉辦「2025臺灣集保結算所ESG服務論壇–邁向亞洲資產管理中心」，金管會副主委陳彥良擔任開幕致詞貴賓，吸引超過300名上市櫃公司與機構投資人代表參加。

集保結算所董事長林丙輝代表主辦單位致詞表示，今年集保持續推出多項ESG服務，包括對上市、上櫃公司股東會新增提供國際研究機構ISS的投票建議報告，以及新增對機構投資人提供計算投資組合碳足跡的「永續績效服務」。未來集保也會透過近期加入的三大國際組織：國際資本市場協會(ICMA)、國際公司治理網絡(ICGN)及國際證券服務協會(ISSA)，與國內外市場參與者、機構投資人及證券服務同業的合作，在ESG議題扮演更積極的角色。

這次論壇率先由亞洲公司治理協會(ACGA)秘書長AmarGill分享亞洲地區的盡職治理實務與挑戰；其次則由氣候智庫Tracker Group執行長周尚頤分享AI、氣候與投資領域的最新觀察。在座談中，國際兩大投票顧問機構ISS及Glass Lewis的亞洲研究主管均應邀出席，討論行業的趨勢與變化，而多家外資機構投資人亞太ESG主管亦出席討論，針對近期ESG投資所面臨的挑戰給出觀察與建議。

集保結算所亦透露，今年推出多項創新的ESG服務，其中新引進的ISS機構投票建議報告，涵蓋多達1,300家台灣上市櫃公司，約占台股市場的七成公司均可望受惠；此外，預計於今年中正式上線的永續績效相關服務，將協助機構投資人計算國內股票與公司債投資組合的碳足跡，簡化其相關作業流程，並讓更多的機構投資人受惠。

ESG 投票

延伸閱讀

宇瞻攜手虹彩光電 Touch Taiwan展出電子紙應用新里程碑

采威國際搶 ESG 商機

證交所助企業永續發展

台股震、政策亂！170萬人選00878：與其猜川普…不如逢低買進穩領息

相關新聞

上市董事去年酬金中信金最高 上櫃聖暉居冠

台灣證券交易所今天公布上市公司董事平均酬金前3名依序為中信金的新台幣9573萬元、國巨7824萬元、台積電5071萬元。...

台股上漲344點 三大法人賣超48.25億元

台股15日開高，終場收在19,857.67點，上漲344.58點，漲幅1.77%，成交量2,959.36億元，三大法人賣...

台股收盤上漲344點 台積電收877元 各指數同步收紅

台股今日盤中展開強勢反彈，開盤後一路走高，加權指數最多上漲逾350點，終場收在19857.67點，上漲344.58點，漲...

川普關稅亂流 明星經理人建議買債要注意這件事

美國總統川普對等關稅政策上周衝擊全球投資市場，一度出現股債雙跌，債券商品避險失靈的危險局面。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金...

台股開盤上漲逾170點 台積電開紅874元

台股今日加權指數以19609.09點開出，較昨日收盤19513.09點上漲96點，盤中漲逾170點，櫃買指數以209.0...

證交所公布…首季大戶、中實戶 連3季減少

川普二點○不確定性升高、人工智慧（ＡＩ）供應鏈估值下修等因素干擾，台股今年第一季震盪走跌，「聰明錢」紛紛退場觀望。證交所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。