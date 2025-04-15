集保結算所 ESG 服務論壇 公司與機構代表激盪 AI、氣候與公司治理

臺灣集中保管結算所4月15日假台北寒舍艾美酒店，舉辦「2025臺灣集保結算所ESG服務論壇–邁向亞洲資產管理中心」，金管會副主委陳彥良擔任開幕致詞貴賓，吸引超過300名上市櫃公司與機構投資人代表參加。

集保結算所董事長林丙輝代表主辦單位致詞表示，今年集保持續推出多項ESG服務，包括對上市、上櫃公司股東會新增提供國際研究機構ISS的投票建議報告，以及新增對機構投資人提供計算投資組合碳足跡的「永續績效服務」。未來集保也會透過近期加入的三大國際組織：國際資本市場協會(ICMA)、國際公司治理網絡(ICGN)及國際證券服務協會(ISSA)，與國內外市場參與者、機構投資人及證券服務同業的合作，在ESG議題扮演更積極的角色。

這次論壇率先由亞洲公司治理協會(ACGA)秘書長AmarGill分享亞洲地區的盡職治理實務與挑戰；其次則由氣候智庫Tracker Group執行長周尚頤分享AI、氣候與投資領域的最新觀察。在座談中，國際兩大投票顧問機構ISS及Glass Lewis的亞洲研究主管均應邀出席，討論行業的趨勢與變化，而多家外資機構投資人亞太ESG主管亦出席討論，針對近期ESG投資所面臨的挑戰給出觀察與建議。

集保結算所亦透露，今年推出多項創新的ESG服務，其中新引進的ISS機構投票建議報告，涵蓋多達1,300家台灣上市櫃公司，約占台股市場的七成公司均可望受惠；此外，預計於今年中正式上線的永續績效相關服務，將協助機構投資人計算國內股票與公司債投資組合的碳足跡，簡化其相關作業流程，並讓更多的機構投資人受惠。