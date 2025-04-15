台股上漲344點 三大法人賣超48.25億元

台股15日開高，終場收在19,857.67點，上漲344.58點，漲幅1.77%，成交量2,959.36億元，三大法人賣超48.25億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超4.89億元，投信買超26.69億元，自營商賣超（合計）70.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.02億元，自營商（避險）賣超44.02億元。

台股早盤以19,609.9點開出，上漲96.81點，盤中一度拉升至19,895.43點，終場收在19,857.67點，漲幅1.77%，類股表現上，電機類股、運動休閒類股、資訊服務類股等收盤漲幅逾4%；塑膠、電器電纜、化工、光電、電子組件、電子通路等漲幅逾3%；汽車、生技、營建、觀光等漲幅逾2%。

輝達（NVIDIA）與台廠組大聯盟拚 AI 在美製造，點名將攜手台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、日月光（3711）集團旗下矽品等台灣重量級夥伴，在美打造AI超級電腦，預期未來4年內，將合力在美生產價值高達5,000億美元（約新台幣16.5兆元）的AI基礎設施；緯創大漲表態，表現搶眼，收在102.5元，漲幅5.34%，台積電收877元，上漲12元， 漲幅1.39%。