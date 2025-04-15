全市場逾百家飆漲停 但成交量破萬張的只有這幾檔

台股15日收19,857.67點，上漲344.58點，櫃買市場則是收在216.48點，上漲7.87點， 合計全市場漲停股家數達124家，統計成交量破萬張的僅有7家， 成交量未達千張者則有74家；其中，有量有價的個股則是集中在矽光子及BBU兩大族群。

台股早盤以19,609.9點開出，上漲96.81點，盤中一度拉升至19,895.43點，終場收在19,857.67點，漲幅1.77%；櫃買市場也是開高走高， 早盤以209.06點開出， 一度衝達216.63點， 終場收216.48點，漲幅3.77%。

輝達（NVIDIA）與台廠組大聯盟拚 AI 在美製造，點名將攜手台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、日月光（3711）集團旗下矽品等台灣重量級夥伴，在美打造AI超級電腦，預期未來4年內，將合力在美生產價值高達5,000億美元（約新台幣16.5兆元）的AI基礎設施；緯創大漲表態，表現搶眼，收在102.5元，漲幅5.34%，台積電收877元，上漲12元， 漲幅1.39%。

類股表現上，集中市場包括電機類股、運動休閒類股、資訊服務類股等收盤漲幅逾4%；塑膠、電器電纜、化工、光電、電子組件、電子通路等漲幅逾3%；汽車、生技、營建、觀光等漲幅逾2%。

櫃買市場各類股表現上，電機、化工、半導體、電子組件、光電、資訊服務、其他電子等收盤漲幅逾4%；通信網路收盤漲幅逾6%；電子通路上漲逾7%；電腦週邊、營建則是漲幅逾3%。

統計全市場合計有124家公司漲停收盤， 以成交量來看，超過萬張的僅有7家， 包括矽光子的聯鈞（3450）、華星光（4979）、波若威（3163）、環宇-KY（4991）；還有興能高（6558）、驊宏資（6148）、擎亞（8096）等；另外，新盛力（4931）成交量近萬張，這8檔都是有量有價的漲停股。