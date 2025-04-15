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台股收盤上漲344點 台積電收877元 各指數同步收紅

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股今日盤中展開強勢反彈，開盤後一路走高，加權指數最多上漲逾350點，終場收在19857.67點，上漲344.58點，漲幅1.77，成交值新台幣2959.36億元。本報資料照片
台股今日盤中展開強勢反彈，開盤後一路走高，加權指數最多上漲逾350點，終場收在19857.67點，上漲344.58點，漲幅1.77，成交值新台幣2959.36億元。本報資料照片

台股今日盤中展開強勢反彈，開盤後一路走高，加權指數最多上漲逾350點，終場收在19857.67點，上漲344.58點，漲幅1.77%，成交值新台幣2959.36億元。台積電收877元，上漲12元。

台積電今日股價回神收紅，與鴻海、緯創等電子權值股同步上漲，AI族群表現依舊搶眼，加上航運、金融、生技醫療等類股普遍收漲，盤面呈現多頭氣勢。

今日盤面中，電子類股指數上漲1.65％，金融保險指數上漲1.43％，航運族群1.49％，生技醫療類同步走揚2.29%。中小型股表現活絡，櫃買OTC指數收漲3.77％。

權值股表現，台積電收877元，上漲1.39％，鴻海收139.5元，漲幅0.72％，聯發科收1385元，下跌1.07%，廣達收平盤228元，緯創收102.5元，上漲5.34%。

近期台股表現受到美國對等關稅政策的影響。雖美國海關與邊境保護局（CBP）11日宣布擴大豁免範圍，將包括筆記型電腦、液晶顯示器、智慧型手機及半導體製造設備等產品，但隨後遭到川普強烈斥責為假消息。而目前全球市場焦點仍集中於本周川普索公布的半導體關稅實施細項。

台積電 台股

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