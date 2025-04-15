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台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

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台股漲344點收19857點 台積電漲12元收877元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股15日在買盤進駐下，開高走高，早盤以19,609.9點開出，終場收19,857.67點，上漲344.58點，漲幅1.77%，成交量2,959.4億元。櫃買則收216.48點，上漲7.87點，台積電（2330）收877元，上漲12元。

盤面上以類股來看，以資訊服務、油電燃氣、運動休閒、光電、電器電纜、塑膠等較為強勢，另外表現弱勢的僅有水泥。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，鴻海（2317）、緯創（3231）、萬海（2615）、世芯-KY（3661）、波若威（3163）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、新日興（3376）、華碩（2357）、川湖（2059）、嘉澤（3533）、欣興（3037）、華城（1519）、驊宏資（6148）、亞光（3019）、智邦（2345）、台達電（2308）等。

而量大弱勢的則有，聯發科（2454）、緯穎（6669）、陽明（2609）、南亞科（2408）、世紀（5314）、統一（1216）、長榮航（2618）、聯詠（3034）、矽力-KY（6415）、台灣大（3045）等。

統一投顧表示，川普關稅政策猶如川劇變臉，每日一變。昨日暗示可能豁免25%汽車零組件關稅，但同時啟動調查半導體及藥品，宣布本周內將祭出半導體關稅政策。台股目前技術面仍在5日線之上，短線型態有利延續跌深反彈；籌碼面部分，上週上市櫃融資減少逾1100億，融資餘額回到健康水位，加上上市櫃公司陸續實施庫藏股，有利反彈挑戰重回2萬點。

但因美中貿易戰影響甚巨，各國與美國持續進行關稅談判，不確定性仍未除，建議需保有一定比例現金彈性。

台股 關稅

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