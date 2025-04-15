川普關稅亂流 明星經理人建議買債要注意這件事

美國總統川普對等關稅政策上周衝擊全球投資市場，一度出現股債雙跌，債券商品避險失靈的危險局面。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）15日表示，各債種隨殖利率墊高後，創造收益機會，不過，在關稅對通膨威脅下，應側重存續期間管理。

富蘭克林證券投顧邀請富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓來台，分享最新全球及美國股債市場展望與資產配置策略。

愈來愈多跡象顯示川普政策引發市場擔憂並導致經濟成長走緩，甚至讓市場擔憂將引發衰退，而亞特蘭大聯準銀行模型預估美國經濟第1季經濟可能出現衰退。陶德．布萊頓表示，儘管政策不確定性高，而全球主要國家通膨下滑速度，雖有放款或停滯，但仍在下滑趨勢中，因此多數央行偏向維持寬鬆政策；主要央行降息環境有利於支撐股債資產，而關稅戰引發全球恐慌性賣壓後，高品質或高股利股票投資機會浮現，團隊已經拉高科技、消費必需品等各產業，債市方面因殖利率墊高後，拉高債券資產的收益吸引力，在關稅對通膨的威脅下，應側重存續期間管理。

陶德．布萊頓表示，近期各類債市因關稅亂流出現評價面調整，多元配置策略可望打造攻守兼備的收益組合。

收益策略是富蘭克林集團第一個策略，而旗下兩檔基金中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的股債比重是五五比，全球穩定月收益基金的資金配置則是股六債四，更為全球化、科技股也較多。