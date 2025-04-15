台股一度大漲369點、挑戰兩萬大關 盤中「爆量漲停股」紛紛走強

輝達的GB300系列可能延遲至明年出貨，甚至涉及設計改變，加上配合美國關稅給予90天的空窗期的利多下，AI供應鏈股價明顯反彈。預期反彈趨勢持續的主要原因為，新的趨勢下，美國主要數據中心客戶包括Google、微軟、亞馬遜、Meta就必須拿取一部分GB200的輝達AI伺服器，預計將明顯挹注台灣相關供應鏈營收的明顯成長。

2025-04-14 23:20