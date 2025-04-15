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台股一度大漲369點、挑戰兩萬大關 盤中「爆量漲停股」紛紛走強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中美貿易緊張局勢白熱化。反觀，台股15日盤中開高走高，盤中最高達19,882點，更一度大漲369點，持續挑戰兩萬點大關；觀察成交量排行，以電子、光電、網通等族群，包括驊宏資（6148）、擎亞（8096）、華星光（4979）等「爆量漲停股」紛紛走強。

截至上午11點半，觀察成交量排行中的熱門強勢股，其中驊宏資、新盛力（4931）、和大（1536）、興能高（6558）、聯鈞（3450）、擎亞、華星光、波若威（3163）、環宇-KY（4991）等，盤中紛紛爆量千張至萬張，並鎖上漲停板。此外，緯創（3231）、富喬（1815）、晟田（4541）、僑威（3078）、高鋒（4510）、寶一（8222）、東陽（1319）等，盤中更達6%以上的漲幅，表現亮眼。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月3日至4月9 日止近一周，美國股票基金轉為淨流入313.22億美元超越其他市場居冠，為主要市場中表現最亮眼者，拉丁美洲呈現小幅淨流入1.46億美元。

已開發歐洲股票基金淨流出31.44億美元，亞洲不含日本股票型基金淨流出27.50億美元，全球新興市場呈現淨流出8.33億美元，歐非中東市場亦呈現微幅淨流出1.41億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，對全球來說，4月以迅雷不及掩耳之勢展開，而這個月註定會被川普關稅政策所籠罩，全球經濟與投資市場不確定性正不斷升高。隨著川普政府加大其政治行動，總體經濟和地緣政治環境變得越來越不穩定，加上軟著陸前景不明確，推升市場波動，並對股票等風險資產構成壓力，仍須留意風險。

川普 股票

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