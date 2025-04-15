快訊

正宮滅小三最強日！今「土地婆生日」 求斬爛桃花拜拜供品、時間一次看

民調／賴清德支持度45.9% 創上任以來次低紀錄

台股開盤上漲逾170點 台積電開紅874元

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開盤上漲逾170點 台積電開紅874元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股今日加權指數以19609.09點開出，較昨日收盤19513.09點上漲96點，盤中漲逾170點，櫃買指數以209.06點開出，昨日下挫2.69％的台積電今天以875元開出，鴻海則以139元開出後翻黑。本報資料照片
台股今日加權指數以19609.09點開出，較昨日收盤19513.09點上漲96點，盤中漲逾170點，櫃買指數以209.06點開出，昨日下挫2.69％的台積電今天以875元開出，鴻海則以139元開出後翻黑。本報資料照片

台股今日加權指數以19609.09點開出，較昨日收盤19513.09點上漲96點，盤中漲逾170點，櫃買指數以209.06點開出，昨日下挫2.69％的台積電今天以874元開出，鴻海則以139元開出後翻黑。

昨日美股收盤，四大指數中道瓊工業指數收在40524.79點，大漲312.08點，漲幅0.8%；標普500指數收在5405.97點，上漲42.61點，漲幅0.8%；那斯達克綜合指數收在16831.48點，上漲107.03點，漲幅0.64%，費城半導體指數收在4003.22點，漲幅0.3%。另外，與台股高度相關的輝達（NVIDIA）與台積電ADR分別跌0.2%、跌0.8%。

針對近日台股表現，保德信基金經理人張芷菱表示，台股目前已跌破年線與兩年線，若用2022年起漲點之黃金切割率50%、61.8%計算，目前台股醞釀底部反彈機會。

面對關稅壓力，張芷菱指出，美國財政部長貝森特提出一項阿拉斯加能源投資計畫，合作夥伴包括日本、南韓及台灣等亞洲經濟夥伴，在川普宣布鉅額對等關稅後，這可能是貿易談判的一環，因為這不僅能創造大量美國就業機會，也有助於縮小貿易逆差。

至於半導體關稅政策，原訂於美東時間14日公布的具體細節，已延後至未來一周內釋出。川普表示，會考慮給予部分企業一定程度的彈性空間。

台積電 台股

延伸閱讀

川普再出招！擬在美墨邊境設軍事基地 繞法拘留移民引爭議

川普股災倒一片！最慘苦主虧800萬 網不信邪：沒賣都不算虧

繼消費電子產品之後 川普也考慮豁免關稅的項目是這個

輝達宣布投資美國 打造AI超級電腦…川普：很榮幸

相關新聞

台股開盤上漲逾170點 台積電開紅874元

台股今日加權指數以19609.09點開出，較昨日收盤19513.09點上漲96點，盤中漲逾170點，櫃買指數以209.0...

證交所公布…首季大戶、中實戶 連3季減少

川普二點○不確定性升高、人工智慧（ＡＩ）供應鏈估值下修等因素干擾，台股今年第一季震盪走跌，「聰明錢」紛紛退場觀望。證交所...

3月證交稅轉黑…大減24% Q1綜所稅、奢侈稅、印花稅等寫同期最佳

財政部昨（14）日公布今年3月稅收實徵2,324億元，年減2.8%，第1季總稅收5,540億元，年減0.6%。其中因美國...

3月證交稅 創26月最大減幅

財政部昨天公布三月稅收實徵二三二四億元，較去年同期衰退百分之二點八；第一季總稅收五五四○億元，衰退百分之○點六。其中因美...

台股大戶、中實戶 連三季縮手

川普2.0不確定性高、人工智慧（AI）供應鏈估值下修等因素干擾，台股今年第1季震盪走跌，「聰明錢」紛紛退場觀望。臺灣證券...

就市論勢／輝達鏈、航運 題材吸睛

輝達的GB300系列可能延遲至明年出貨，甚至涉及設計改變，加上配合美國關稅給予90天的空窗期的利多下，AI供應鏈股價明顯反彈。預期反彈趨勢持續的主要原因為，新的趨勢下，美國主要數據中心客戶包括Google、微軟、亞馬遜、Meta就必須拿取一部分GB200的輝達AI伺服器，預計將明顯挹注台灣相關供應鏈營收的明顯成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。