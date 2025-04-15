台股開盤上漲逾170點 台積電開紅874元

台股今日加權指數以19609.09點開出，較昨日收盤19513.09點上漲96點，盤中漲逾170點，櫃買指數以209.06點開出，昨日下挫2.69％的台積電今天以874元開出，鴻海則以139元開出後翻黑。

昨日美股收盤，四大指數中道瓊工業指數收在40524.79點，大漲312.08點，漲幅0.8%；標普500指數收在5405.97點，上漲42.61點，漲幅0.8%；那斯達克綜合指數收在16831.48點，上漲107.03點，漲幅0.64%，費城半導體指數收在4003.22點，漲幅0.3%。另外，與台股高度相關的輝達（NVIDIA）與台積電ADR分別跌0.2%、跌0.8%。

針對近日台股表現，保德信基金經理人張芷菱表示，台股目前已跌破年線與兩年線，若用2022年起漲點之黃金切割率50%、61.8%計算，目前台股醞釀底部反彈機會。

面對關稅壓力，張芷菱指出，美國財政部長貝森特提出一項阿拉斯加能源投資計畫，合作夥伴包括日本、南韓及台灣等亞洲經濟夥伴，在川普宣布鉅額對等關稅後，這可能是貿易談判的一環，因為這不僅能創造大量美國就業機會，也有助於縮小貿易逆差。

至於半導體關稅政策，原訂於美東時間14日公布的具體細節，已延後至未來一周內釋出。川普表示，會考慮給予部分企業一定程度的彈性空間。