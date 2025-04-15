台股早盤漲逾百點 台積電漲9元開874元

台股15日開盤指數上漲96.81點，開盤指數為19,609.9點，早盤漲逾百點，最高來到19,692.96點。台積電（2330）開盤價874元，上漲9元。

群益投顧表示，川普4/14表示將於一周內公布對半導體關稅最新政策，勢必牽動台股表現。美中領導人暫無聯繫、全球貿易戰尚無停歇跡象，川普態度捉摸不定，美股與台股暴漲暴跌機率仍高。不宜追漲殺跌、追高殺低，建議投資人保持謹慎。

操作題材可留意：

1.蘋果概念股─美國海關及邊境局(CBP)於4/11宣布CSMS#64724565號公告，將20項進口電子商品列入對等關稅暫時豁免清單，並溯及4/5起適用，豁免品項涵蓋電腦、伺服器、智慧型手機、半導體晶片與製造設備等高科技產品，市場解讀以蘋果供應鏈最受惠。

2.低油價受惠股─國際油價持續走弱，主因係川普加速開採原油、提升美國原油產能，以抑低油價控制通膨手段，及關稅貿易戰升溫引發全球經濟衰退疑慮，「OPEC+」5月起加速增產等。油價下跌有利於降低航運業者、紡織業者、汽車使用者之成本，相關類股獲利表現可望受惠。

周一（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,524.79點，上漲312.08點、漲幅0.78%；S&P500指數上漲0.79%；那斯達克指數上漲0.64%；費半指數上漲0.31%。台積電ADR跌0.79%，較台北交易溢價16.9%。

蘋果（Apple）股價上漲2.2%為標普500指數帶來最大提振，因白宮免除對智慧手機和電腦課徵的新關稅，美國總統川普還說他考慮豁免進口汽車和零組件關稅。川普政府淡化了豁免舉措，警告仍將對一系列高科技產品加徵關稅，推動重塑整體貿易政策。川普周日表示，他將在本周宣布半導體進口關稅稅率。

三大法人周一集中市場合計賣超270.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超186億元，投信賣超82.1億元，自營商（自行買賣）賣超50.3億元，自營商（避險）買超48.3億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加481口至8,087口，其中，外資淨空單增加335口至23,883口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,617口至12,450口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在20,000點，週賣權最大OI落在18,000點 ; 月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在17,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.74上升至0.84。VIX指數上升0.88至42.28。外資台指期買權淨金額-0.13億元 ; 賣權淨金額13.21億元。整體選擇權籌碼面中性。