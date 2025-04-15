證交所公布…首季大戶、中實戶 連3季減少

川普二點○不確定性升高、人工智慧（ＡＩ）供應鏈估值下修等因素干擾，台股今年第一季震盪走跌，「聰明錢」紛紛退場觀望。證交所昨天公布，第一季大戶、中實戶交易人數連三季下滑，分別降至二六二二人、二萬二○四八人，均為近七季最低。

不過，散戶仍以螞蟻雄兵之姿進場，統計第一季交易人數達五二三萬四八五五人，較前一季的五一二萬八○二六人，回升十萬六○二九人，是證交所自二○一八年公布相關統計數據以來第二高，僅次於二○二四年第三季的五五一萬六一九八人。

川普上任後再度揮動關稅大刀，市場擔憂通膨升溫，甚至引發經濟衰退，加上DeepSeek等低成本ＡＩ模型橫空出世，算力過剩話題延燒，台股第一季初上攻兩萬四千點失利後，陷入高檔震盪走勢，後來不敵外資調節賣壓，於季底面臨兩萬點保衛戰。

以集中市場成交量來看，相較於去年第二季廿八點三兆元、第三季廿六點五兆元、第四季廿三點一兆元，今年第一季跌破廿兆元規模，縮減至十九點九兆元，連三季走跌，顯示行情進入大箱型區間整理後，股市大咖操作轉趨保守。

證交所統計，今年第一季交易金額超過五億元的市場大戶減少至二六二二人，季減六九四人或百分之廿點九、連三減，是近七季最低水準。

單季交易金額一億至五億元間的中實戶，交易人數同樣下跌至二萬二○四八人，季減五七一○人或百分之廿點五，連三季下跌，也是近七季新低。

統計數據顯示，今年第一季自然人占集中市場總成交值比重為百分之五十點八，較前一季的百分之五十二點八走跌，國內法人、外資占比分別為百分之十二點九九、百分之卅六點二一，分別較前一季的百分之十二點一六、百分之卅五點○四上揚。

隨台股來回震盪整理，且題材個股輪動速度加快，集中市場今年三月當沖成交值占比由前一月的百分之卅六點二一降至百分之卅二點九五，平均每日當沖戶數由前一月的十一萬三六四一戶降至九萬六六七四戶。