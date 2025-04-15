3月證交稅轉黑…大減24% Q1綜所稅、奢侈稅、印花稅等寫同期最佳

財政部昨（14）日公布今年3月稅收實徵2,324億元，年減2.8%，第1季總稅收5,540億元，年減0.6%。其中因美國關稅政策衝擊投資人信心，台股量縮價跌，3月證交稅年減24.6%，由紅轉黑，是超過兩年以來最大減幅。

財政部統計，3月印花稅實徵淨額創歷年單月新高；遺產稅、菸酒稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅及個人房地合一稅則為歷年同月新高。前三月累計稅收，則有包括關稅、綜所稅、奢侈稅、印花稅、娛樂稅共五項稅目創同期新高。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，3月總稅收2,324億元，年減2.8%，觀察主要稅目，其中以證交稅減少72億元、綜所稅減少57億元較多；營業稅則逆勢增加60億元。

累計第1季稅收與上年同期比較，則以證交稅減少52億元、營業稅減少43億元、貨物稅減少33億元較多；綜所稅則增加128億元。

證交稅方面，3月上市櫃股票日均成交值為4,004億元、為2024年2月以來新低，年減27.4％、已經連兩個月負成長，連帶使3月證交稅僅入帳219億元，年減24.6%，由紅轉黑。累計首季證交稅570億元，呈年減8.4%。

劉訓蓉分析，3月因美國關稅掀起波瀾，影響投資人信心，台股呈量縮價跌，各周指數漲少跌多，市場不安情緒非常大，加上去年基期偏高，導致3月證交稅轉為負成長，年減24.6%，減幅為2023年2月以來、超過兩年最大。

不過累計第1季證交稅570億元，仍為歷年同期次高，僅次於2024年。

觀察達成率，證交稅截至3月占累計分配預算數比率為94.5%，代表不如預期，後續受到台股震盪連動，表現仍待觀察。

綜所稅3月實徵349億元，因農曆春節落點不同，部分年終獎金薪資所得扣繳稅款延後入帳，年減14.1%；因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加，首季實徵淨額1,392億元，年增10.1%。

營業稅3月入帳1,109億元，年增5.7%。而因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，以及國內需求穩定，再加上電子零組件、電機產品及精密儀器等進口稅額增加的交互影響，累計第1季實徵1,900億元，年減2.2%。

另外值得關注的是，3月奢侈稅創同月新高、前三月創同期新高，主因高價小客車熱銷。