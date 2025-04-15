台股大戶、中實戶 連三季縮手

川普2.0不確定性高、人工智慧（AI）供應鏈估值下修等因素干擾，台股今年第1季震盪走跌，「聰明錢」紛紛退場觀望。臺灣證券交易所昨（14）日公布，第1季大戶、中實戶交易人數連三季下滑，分別降至2,622人、22,048人，均為近七季最低。

不過，散戶仍以螞蟻雄兵之姿進場，統計第1季交易人數達523萬4,855人，較前一季的512萬8,026人，回升10萬6,029人，是證交所自2018年公布相關統計數據以來第二高，僅次於2024年第3季的551萬6,198人。

川普上任後再度揮動關稅大刀，市場擔憂通膨升溫，加上AI算力過剩話題延燒，台股第1季初上攻24,000點失利後，陷入高檔震盪走勢，後來不敵外資調節賣壓，於季底面臨20,000點保衛戰。

以集中市場成交量來看，相較去年第2季28.3兆元、第3季26.5兆元、第4季23.1兆元，今年第1季跌破20兆元，縮減至19.9兆元，連三季走跌，顯示股市大咖操作轉趨保守。

證交所統計，今年第1季交易金額逾5億元的市場大戶減至2,622人，季減694人或20.9%，連三減，是近七季最低水準；單季交易金額1億至5億元間的中實戶，交易人數同樣下跌至22,048人，季減5,710人或20.5%，連三季下跌，為近七季新低。