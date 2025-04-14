證交所2025年 SDGs 第二場活動登場 「齊心淨灘．海洋永續」

臺灣證券交易所2025年SDGs系列活動第二場登場！日前以「海洋」為主軸，進行「齊心淨灘．海洋永續」主題活動，邀請同仁攜手淨灘，共同守護海洋生態與環境保育，為綠色永續盡一份心力。

全球海洋廢棄物問題日益嚴峻，根據聯合國環境署的統計，全球每年生產的塑膠垃圾高達4億噸，其中約有1,400 萬噸塑膠垃圾最終流入海洋，被海鳥、海龜及海洋動物誤食、纏繞而難以掙脫，不僅嚴重威脅海洋生態系統，還逐步滲透至全球海洋食物網，以及在全球海域漁獵的人類，形成惡性循環，對環境與健康構成巨大挑戰。

證交所日前號召同仁們於白沙灣淨灘，以實際行動維護生命的起源，讓海洋重現湛藍與純淨，活動當天共清除約53.7公斤的海洋廢棄物，涵蓋塑膠製品、寶特瓶、食品包裝、鋁罐、吸管、漁網浮球、玻璃碎片等，預計可減少 110.6 公斤的碳排放。

活動中更鼓勵同仁在日常生活中減少塑膠製品的使用，特別是一次性塑膠免洗餐具，像是塑膠杯及吸管等，不僅能有效降低碳排放，更能減少海洋垃圾，攜手守護我們的海岸線。

海洋覆蓋地球超過70%表面，是孕育生命的搖籃，證交所表示，淨灘活動不僅是一場環保行動，更是對地球生態保護的重要貢獻，藉由這次「齊心淨灘，海洋永續」活動，邀請同仁們攜手達成 SDGs 14永續發展目標：確保生物多樣性，防止海洋環境持續惡化。

證交所將持續深化永續發展戰略，在2025年SDGs系列活動中，估計每位同仁將為地球減少約219公斤碳排放，希望能以企業的力量擴大環境永續倡議的影響力，透過將永續理念深植於企業文化，培養員工的環保意識，使其內化為企業正向發展的核心價值，進而促成更全面的環境友善行動。