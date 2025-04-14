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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

就市論勢／輝達鏈、航運 題材吸睛

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

輝達的GB300系列可能延遲至明年出貨，甚至涉及設計改變，加上配合美國關稅給予90天的空窗期的利多下，AI供應鏈股價明顯反彈。預期反彈趨勢持續的主要原因為，新的趨勢下，美國主要數據中心客戶包括Google、微軟、亞馬遜、Meta就必須拿取一部分GB200的輝達AI伺服器，預計將明顯挹注台灣相關供應鏈營收的明顯成長。

另外，AI伺服器因為單價高，因此在出貨量上預計比較不會受到關稅的明顯影響，再加上相關股價已明顯修正，反彈行情可期。航運股則直接受惠於運價調漲，因此預期在第2季持續搶運中，供需不平衡仍有較佳的基本面表現，包括營收與獲利預計當有較佳成績。

投資建議

短線看看好輝達供應鏈與航運類股。昨（14）日盤面開盤出現明顯反彈，最高一度觸及20,023點，不過終場台股下跌15點，收在19,513點。昨日上漲類股包括光電7.8%、砷化鎵7.5%、貨櫃航運7.4%；相反地昨日美容出現1.4%的修正、文化創意0.8%的修正、百貨 0.8%的向下修正。看好科技類股跌深反彈AI概念股及受惠搶運潮的航運股。

AI 輝達

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