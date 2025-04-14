野村挺欣興 嘉澤恐有壓

輝達（NVIDIA）將前進COMPUTEX擴大展出，帶動供應鏈同樂，不過近日外資野村證券於最新報告中提到，輝達似有將GB300設計改回GB200的Bianca架構的可能。若此消息屬實，對HDI供應商如欣興（3037）將帶來正面影響。然而，對於嘉澤可能不利，因其目前尚未成為NVIDIA AI伺服器用GPU插槽供應商。

不過，野村指出，此消息對於兩家有不同反應，但依舊維持「買進」的評等，目標價欣興198元，嘉澤爲2,021元。

野村說，在GB200計算模組中，二顆Blackwell GPU和一顆Grace CPU直接安裝於一塊HDI板上，形成Bianca模組，而每個計算托盤包含二個Bianca模組。

相較之下，在GB300計算托盤中，每顆GPU安裝在較小的HDI板上，透過插槽連接至一塊高層數印刷電路板；該HLC PCB上共配置四顆GPU與二顆CPU，並一併安裝於計算托盤中。

野村表示，目前輝達討論將GB300計算托盤的設計改回GB200的Bianca架構，主因可能是GPU的OCP加速模組與PCB間的連接出現訊號傳輸問題。目前尚無法確定這項設計變更是否會實際落實、需要多長時間實施，以及是否會導致GB300的出貨延遲。

野村也提到，目前同時正在對插槽與冷卻板進行調整，以嘗試保留OAM-HLC（高層數PCB）架構，但這些調整是否能成功解決傳輸問題仍屬未知。此外，目前也尚不清楚GB300使用的PCB或CCL（銅箔基板）設計是否與GB200相同。若GB300出現潛在延遲，反而有助消化現有GB200庫存。