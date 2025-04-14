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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

上市公司3月營收增19%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所統計，全體上市公司3月營收總計3.8兆元，年增19.1%，營收成長、衰退公司分別為660家、379家；累計前三月營收10.7兆元，年增17.5%，營收成長、衰退公司各為679家、360家。

證交所分析， 3月營收成長幅度較大產業中，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求、生技醫療業因併購國外藥廠及競品全球缺藥效應、半導體業拜AI需求熱絡。

3月營收衰退較大產業中，金融保險業受金融市場波動影響、其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品、汽車工業因中國車市競爭及國產自製率新制影響銷量。

以前三月累計營收表現來看，成長較大產業中，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入、電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求。營收衰退較大產業中，貿易百貨業受個別公司認列投資利益減少、其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品、鋼鐵工業受終端需求疲弱影響。

AI 伺服器 營收

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全體上市公司3月營收年增19.1％ 第1季營收年增17.52％

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