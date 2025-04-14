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外資賣超186億元 航空股竟高居賣超前兩大、台積也被大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

台股14日開高走低，以19,513.09點收盤，下跌15.68點，三大法人僅投信買超， 外資則是賣超186.07億元， 統計外資買賣超個股發現，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）居外資賣超個股前兩大，另外， 台積電（2330）也遭外資賣超12,577張；外資單日買超最多的則是新光金（2888）。

台股早盤以19,686.66點開出， 上漲157.89點， 指數一度拉升至20,023.63點， 上漲494.86點，權王台積電開高後一度衝達903元，但盤中翻黑， 終場收在今日最低的865元，跌幅2.7%， 下跌24元， 是拖累大盤指數翻黑收盤的主要因素。

上周突然豁免智慧手機、電腦及其他電子產品對等關稅，也激勵相關個股的表現， 鴻海開高，終場收在138.5元，上漲4元， 漲幅2.97%；大立光收在2,140元，上漲105元，漲幅5.16%；AI概念股強漲，緯創漲幅7.75%、廣達、華碩、仁寶等都大漲逾5%。

貨櫃、散裝族群表現強勁，萬海衝上漲停81.2元，陽明漲幅7.6%，裕民、慧洋-KY漲幅逾4%。

台股開高走低三大法人賣超270.29億元， 包括外資賣超186.07億元，投信買超48.34億元，自營商賣超（合計）132.56億元，其中自營商（自行買賣）賣超82.19億元，自營商（避險）賣超50.36億元。

統計三大法人賣超前十大依序是華航、長榮航、元大高股息、復華富時不動產、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大滬深300正2、台積電、元大台灣50等；外資賣超前十大中，ETF占7檔， 且以高股息ETF居多。

外資賣超前兩名全是航空股， 賣超華34,837張，賣超長榮航30,067張；另外，賣超台積電12,577張。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

台積電 外資

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