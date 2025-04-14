4月16至17日「Touch Taiwan 系列展」主題式業績發表會登場
臺灣證券交易所表示，4月16日及4月17日下午2時至3時30分在台北市南港展覽館1館5樓500會議室(臺北市南港區經貿二路1號5樓)舉行「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會。
相關場次資訊請點閱https://www.twse.com.tw/zh/about/news/event，時間地點若有異動將於網站更新。
4/16(周三)
14:00~14:40志聖（2467）
14:50~15:30錼創科技-KY創（6854）
114/4/17(周四)
14:00~14:40蔚華科（3055）
14:50~15:30帆宣（6196）
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