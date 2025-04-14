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台股下跌15點 三大法人賣超270億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

電子產品關稅未明，台股14日開高走低，收在19,513.09點，跌幅0.08%，成交量4,614.8億元，三大法人賣超270.29億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超186.07億元，投信買超48.34億元，自營商賣超（合計）132.56億元，其中自營商（自行買賣）賣超82.19億元，自營商（避險）賣超50.36億元。

美國商務部長盧特尼克表示先前豁免對等關稅的電子產品，將適用到「半導體類別」的關稅，且一到兩個月內會推出，以確保這些產品回到境內生產。台股今日開高走低，台積電（2330）收最低865元，跌幅2.7%，鴻海（2317）收復十日線，收138.5元，漲幅近3%，成交量逾21萬張，不過和先前大跌的量相比減少許多，AI概念股續強，緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）、仁寶（2324）等都大漲逾5%。貨櫃、散裝族群走勢強勁，萬海（2615）漲停，陽明海運（2609）漲幅逾7%，裕民（2606）、慧洋-KY（2637）漲幅逾4%。

自營商 關稅

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