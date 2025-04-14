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富邦證券榮獲 F-ISAC 2024年度情資分享表現特優機構殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券獲F-ISAC評選為「113年度情資分享表現特優機構」，金管會資訊服務處處長林裕泰(右三)頒發獎座予富邦證券資深副總暨資安長鍾學悌(左三)。(富邦證券/提供)
富邦證券獲F-ISAC評選為「113年度情資分享表現特優機構」，金管會資訊服務處處長林裕泰(右三)頒發獎座予富邦證券資深副總暨資安長鍾學悌(左三)。(富邦證券/提供)

富邦證券積極參與金管會金融資安情資通報及威脅預警機制，近日獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）評選為「113年度情資分享表現特優機構」。這項殊榮代表富邦證券在情資通報與威脅預警機制上的貢獻深獲肯定。

富邦證券表示，資訊安全是數位金融時代的基礎，更是維繫客戶信任與永續經營的關鍵。近年來，富邦證券持續投入資源，建構了涵蓋事前預防、事中偵測、事後應變的多層次縱深防禦體系。富邦證券以「提早警覺偵測惡意行為」為核心策略，建立自動化監控系統，偵測惡意樣本、指標資訊、攻擊特徵等異常行為，透過情資分享，落實聯防機制，降低資料外洩或盜用風險，並精準攔截網路釣魚、帳戶盜用等金融詐騙行為，捍衛客戶資產安全。

富邦證券透過五大面向作為，強化資安防護體系，包括一、導入智慧化防禦技術，運用AI與機器學習技術強化威脅偵測與分析能力；二、提升資安維運中心（SOC）量能，由專業團隊全天候監控，確保即時處理資安事件；三、強化主動式威脅狩獵（Threat Hunting），主動挖掘潛在風險並及早修補；四、落實資料保護與存取控制，對資料進行加密儲存與傳輸，並實施最小權限原則；五、深化全員資安意識，透過常態性的教育訓練，提升員工對各類新型態攻擊手法的警覺性與應對能力。

富邦證券從多方面落實資安治理，致力打造安全的金融服務環境。未來，富邦證券也將持續與主管機關、金融同業共築更嚴密的資安防護網，為客戶打造安全的投資環境，守護客戶資產安全。

富邦 情資 資安

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