台股收盤翻黑…台積電早盤開高後翻黑終場下跌24元 未收復900大關

台股今日呈現開高走低走勢，加權指數盤中一度重返2萬點大關，但隨後漲勢收斂，指數一度回落至平盤附近，終場收在19513.09點。櫃買指數雖未跌回平盤，收在208.61點，惟在技術面上留下長上影線的紅K，顯示上方壓力仍在。台積電走勢同樣疲弱，早盤開高後隨即翻黑，盤中賣壓湧現，下跌24元，終場收在865元。

川普關稅政策反覆不定，導致全球股市震盪，川普將於美東時間14日說明半導體關稅實施辦法，在川普宣布之前，台股已受到影響，今天加權指開高走底，尾盤翻黑，台積電下挫2.7%，收在865元，其他權值股個股中，廣達、緯創則表現亮眼，分別收在228元、漲幅5.8%，收在97.3元、漲幅7.75%。航運股同樣表現亮眼，萬海亮紅燈漲停，收在81.2元，陽明上漲7.6％、收在73.6元，長榮走勢相對疲弱，不過仍收紅，漲幅1.69％、收210元

另外，市場關注本周四台積電法說，是否能夠為市場帶來利多消息。統一投顧董事長黎方國表示，近期全球股市震盪全受到美國對等關稅不確定因素影響，台積電猶如台股的老大哥，若財報等能夠有好消息，有望為市場帶來安定效果。