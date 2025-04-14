快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

台股收盤翻黑…台積電早盤開高後翻黑終場下跌24元 未收復900大關

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股今日呈現開高走低走勢，加權指數盤中一度重返2萬點大關，但隨後漲勢收斂，指數一度回落至平盤附近，終場收在19513.09點。圖/本報資料照片
台股今日呈現開高走低走勢，加權指數盤中一度重返2萬點大關，但隨後漲勢收斂，指數一度回落至平盤附近，終場收在19513.09點。圖/本報資料照片

台股今日呈現開高走低走勢，加權指數盤中一度重返2萬點大關，但隨後漲勢收斂，指數一度回落至平盤附近，終場收在19513.09點。櫃買指數雖未跌回平盤，收在208.61點，惟在技術面上留下長上影線的紅K，顯示上方壓力仍在。台積電走勢同樣疲弱，早盤開高後隨即翻黑，盤中賣壓湧現，下跌24元，終場收在865元。

川普關稅政策反覆不定，導致全球股市震盪，川普將於美東時間14日說明半導體關稅實施辦法，在川普宣布之前，台股已受到影響，今天加權指開高走底，尾盤翻黑，台積電下挫2.7%，收在865元，其他權值股個股中，廣達、緯創則表現亮眼，分別收在228元、漲幅5.8%，收在97.3元、漲幅7.75%。航運股同樣表現亮眼，萬海亮紅燈漲停，收在81.2元，陽明上漲7.6％、收在73.6元，長榮走勢相對疲弱，不過仍收紅，漲幅1.69％、收210元

另外，市場關注本周四台積電法說，是否能夠為市場帶來利多消息。統一投顧董事長黎方國表示，近期全球股市震盪全受到美國對等關稅不確定因素影響，台積電猶如台股的老大哥，若財報等能夠有好消息，有望為市場帶來安定效果。

台積電 台股 川普

延伸閱讀

衛報曝白宮內部對台問題陷入「宮鬥」 北京勢必加強軍演測川普底線

川普「後母面」又來！政策翻書式變臉 00725B年化配息率逾7％穩撐劇震

川普關稅惹怒全球「抵制美貨」！美國經濟恐蒸發830億美元

與美談判算勝利？邱毅批賴清德「愚昧無知」：台灣已登川普賊船

相關新聞

台股下跌15點 三大法人賣超270億元

電子產品關稅未明，台股14日開高走低，收在19,513.09點，跌幅0.08%，成交量4,614.8億元，三大法人賣超2...

證交所2025年 SDGs「齊心淨灘．海洋永續」用心守護海洋 創造永續地球

臺灣證券交易所2025年SDGs系列活動第二場登場！證交所於春末之際以「海洋」為主軸，進行「齊心淨灘．海洋永續」主題活動...

台股收盤翻黑…台積電早盤開高後翻黑終場下跌24元 未收復900大關

台股今日呈現開高走低走勢，加權指數盤中一度重返2萬點大關，但隨後漲勢收斂，指數一度回落至平盤附近，終場收在19513.0...

台股開高走低！下跌15點收19,513點 台積電下跌24元收865元

美國總統川普關稅政策急轉彎，雖有所寬鬆，不過市場仍擔憂不確定性，台股14日開高走低，早盤以19,686.68點開出，終場...

智慧手機對等關稅暫豁免 這幾檔iPhone概念股領漲表態

美國上周突然豁免智慧手機、電腦及其他電子產品對等關稅，美國總統川普表示，有關iPhone關稅，將會有一些彈性；台股14日...

追求勝率100%只會讓你爆掉！小童揭：勝率迷思害人爆倉、賣房、還債收場

也會拿我身邊的幾個真實案例，讓大家知道：原來追求高勝率或不敗，其實是非常危險的行為！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。