台股開高走低！下跌15點收19,513點 台積電下跌24元收865元

美國總統川普關稅政策急轉彎，雖有所寬鬆，不過市場仍擔憂不確定性，台股14日開高走低，早盤以19,686.68點開出，終場收19,513.09點，下跌15.68點，跌幅0.08%，成交量4,614.8億元。櫃買則收208.61點，上漲3.67點，台積電（2330）收865元，下跌24元。

盤面上以類股來看，以電腦周邊、居家生活、光電、鋼鐵、航運、電子通路、紡織等較為強勢，另外表現弱勢的則有橡膠、半導體、食品、百貨、水泥、網通等。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，鴻海（2317）、聯發科（2454）、長榮（2603）、廣達（2382）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、智邦（2345）、華星光（4979）、大立光（3008）、華碩（2357）、陽明（2609）、亞光（3019）、材料-KY（4763）、嘉澤（3533）、波若威（3163）、新日興（3376）、信驊（5274）、雙鴻（3324）。

而量大弱勢的則有，台積電、聯鈞（3450）、台達電（2308）、長榮航（2618）、日月光投控（3711）、華航（2610）、鈊象（3293）、中信金（2891）。

統一投顧表示，美國海關於周末公告豁免多數電子終端產品的關稅，加上金管會的借券等三項穩定市場措施，將延長實施一周、國安基金持續穩定軍心等眾多利多因素，台股有望持續反彈，不過，川普仍預計在14日揭露更多關於半導體關稅的資訊，供應鏈仍保持高度警戒，而本周四台積電的法說會，也將決定台股未來的方向。

現階段融資餘額逐漸回到健康水位，上市櫃公司陸續實施庫藏股，短線上偏樂觀看待台股，反彈挑戰重回2萬點，但因美國關稅政策談判及美中貿易戰不確定性，需保有一定比例現金彈性。