快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開高走低！下跌15點收19,513點 台積電下跌24元收865元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股14日開高走低，早盤以19,686.68點開出，終場收19,513.09點，下跌15.68點，跌幅0.08%，成交量4,614.8億元。記者林俊良／攝影
台股14日開高走低，早盤以19,686.68點開出，終場收19,513.09點，下跌15.68點，跌幅0.08%，成交量4,614.8億元。記者林俊良／攝影

美國總統川普關稅政策急轉彎，雖有所寬鬆，不過市場仍擔憂不確定性，台股14日開高走低，早盤以19,686.68點開出，終場收19,513.09點，下跌15.68點，跌幅0.08%，成交量4,614.8億元。櫃買則收208.61點，上漲3.67點，台積電（2330）收865元，下跌24元。

盤面上以類股來看，以電腦周邊、居家生活、光電、鋼鐵、航運、電子通路、紡織等較為強勢，另外表現弱勢的則有橡膠、半導體、食品、百貨、水泥、網通等。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，鴻海（2317）、聯發科（2454）、長榮（2603）、廣達（2382）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、智邦（2345）、華星光（4979）、大立光（3008）、華碩（2357）、陽明（2609）、亞光（3019）、材料-KY（4763）、嘉澤（3533）、波若威（3163）、新日興（3376）、信驊（5274）、雙鴻（3324）。

而量大弱勢的則有，台積電、聯鈞（3450）、台達電（2308）、長榮航（2618）、日月光投控（3711）、華航（2610）、鈊象（3293）、中信金（2891）。

統一投顧表示，美國海關於周末公告豁免多數電子終端產品的關稅，加上金管會的借券等三項穩定市場措施，將延長實施一周、國安基金持續穩定軍心等眾多利多因素，台股有望持續反彈，不過，川普仍預計在14日揭露更多關於半導體關稅的資訊，供應鏈仍保持高度警戒，而本周四台積電的法說會，也將決定台股未來的方向。

現階段融資餘額逐漸回到健康水位，上市櫃公司陸續實施庫藏股，短線上偏樂觀看待台股，反彈挑戰重回2萬點，但因美國關稅政策談判及美中貿易戰不確定性，需保有一定比例現金彈性。

台積電 台股

延伸閱讀

大跌大買！台股ETF受益人1,099萬人、連6周創高

台股底部已現？郭哲榮出手400張0050：用錢愛台灣與國安基金並肩作戰

川普關稅反轉釋利多！台灣半導體出口獲喘息空間…台股準備起飛？

防禦操作力抗關稅變數 凱基投顧：短期聚焦國安基金護盤股及內需股

相關新聞

台股下跌15點 三大法人賣超270億元

電子產品關稅未明，台股14日開高走低，收在19,513.09點，跌幅0.08%，成交量4,614.8億元，三大法人賣超2...

證交所2025年 SDGs「齊心淨灘．海洋永續」用心守護海洋 創造永續地球

臺灣證券交易所2025年SDGs系列活動第二場登場！證交所於春末之際以「海洋」為主軸，進行「齊心淨灘．海洋永續」主題活動...

台股收盤翻黑…台積電早盤開高後翻黑終場下跌24元 未收復900大關

台股今日呈現開高走低走勢，加權指數盤中一度重返2萬點大關，但隨後漲勢收斂，指數一度回落至平盤附近，終場收在19513.0...

台股開高走低！下跌15點收19,513點 台積電下跌24元收865元

美國總統川普關稅政策急轉彎，雖有所寬鬆，不過市場仍擔憂不確定性，台股14日開高走低，早盤以19,686.68點開出，終場...

智慧手機對等關稅暫豁免 這幾檔iPhone概念股領漲表態

美國上周突然豁免智慧手機、電腦及其他電子產品對等關稅，美國總統川普表示，有關iPhone關稅，將會有一些彈性；台股14日...

追求勝率100%只會讓你爆掉！小童揭：勝率迷思害人爆倉、賣房、還債收場

也會拿我身邊的幾個真實案例，讓大家知道：原來追求高勝率或不敗，其實是非常危險的行為！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。