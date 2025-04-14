安盛：美國非投等債受關稅戰波及但跌幅有限 伺機低接

安盛美國非投資級債團隊表示，在4月2日美國對等關稅公告之前，美國非投資級債券市場仍保持韌性。從年初到4月2日，美國非投資級債券仍有正報酬，相形之下，股市則早已是負報酬，S&P 500指數下挫3.3%，羅素2000指數大跌8%。

不過，安盛指出，4月2日宣布的對等關稅措施遠超過預期，全球金融市場劇烈反應，美國非投資級債券市場也未能倖免，利差從歷史低點回升，美國非投資級債券市場年初以來報酬率轉為負值。其中，品質較高、對利率變動更敏感的非投等債表現較佳，CCC級債最弱，扭轉數年來CCC級債表現優異的趨勢。

安盛指出，市場開始認為，美國經濟衰退風險提升，美國聯準會（Fed）可能需要透過寬鬆貨幣政策來支撐經濟。美國非投資等級債雖然受到關稅戰波及，但跌幅有限，遠低於股市，尤其高評級債券更展現較佳防禦力。安盛團隊將持續嚴密監控關稅風險，策略性調整投資組合，提高防禦性產業配置，減碼關稅高風險板塊，並伺機布局被低估債券。