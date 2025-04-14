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智慧手機對等關稅暫豁免 這幾檔iPhone概念股領漲表態

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國總統川普表示，有關iPhone關稅，將會有一些彈性。(美聯社)
美國總統川普表示，有關iPhone關稅，將會有一些彈性。(美聯社)

美國上周突然豁免智慧手機、電腦及其他電子產品對等關稅，美國總統川普表示，有關iPhone關稅，將會有一些彈性；台股14日開高，iPhone概念股成為盤面上的焦點，大立光（3008）漲幅逾半根停板， 華通（2313）、欣興（3037）、全新（2455）、穩懋（3105）、南電（8046）、新日興（3376）等股大漲表態， 領軍相關概念股上漲。

美國11日突然公告列舉免徵對等關稅的產品海關代碼，回溯至美東時間4月5日午夜12時1分（台灣時間4月5日中午12時1分）起，涵蓋20種產品類別，包括所有電腦、筆電與自動數據處理設備、半導體裝置、設備、記憶體晶片和顯示器面板等，這些豁免措施擴及小額包裹。

路透報導，美國商務部長盧特尼克13日接受美國廣播公司（ABC）訪問說，被豁免的電子產品與半導體的對等關稅只是暫時性豁免，這些產品將面臨「半導體關稅」，預計一至二個月內實施。

美國總統川普表示，將在美東時間14日說明半導體關稅細節，另外，有關蘋果iPhone的關稅議題， 川普13日（周日）透露，不久就會宣布，會有一些彈性。

美國突然豁免智慧手機、電腦及其他電子產品對等關稅，加上川普透露有關蘋果iPhone的關稅議題，不久就會宣布，會有一些彈性； 激勵iPhone概念股的表現，不過， 權王台積電（2330）卻是衝關900元後走低， 盤中下跌， 鴻海（2317）開高後一度拉升至145元，漲幅7.8%， 盤中漲幅收斂，上漲逾1%。

大立光上周法說會，董事長林恩平表示，第2季是淡季，預期4月拉貨動能比3月下滑，5月也比4月差，惟客戶會先給展望（forecast），大立光預先生產（prebuild），第2、3季產能會盡量布滿。

大立光首季稅後純益為近五年同期最佳，也是同期次高，外資報告，認為大立光第2季毛利率將優於去年同期表現，給予「買進」、「優於大盤」評等，目標價維持3,356元、3,200元。

大立光早盤以2,095元開出一度拉升至2,180元，盤中漲幅逾5%；南電、新日興、宏捷科（8086）、穩懋、欣興、台光電（2383）、全新、華通等股，盤中上漲都超過半根停板。

美國商務部 關稅

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