都是搶運潮走勢卻不同？航空雙雄開高走低 華航翻黑

美國上周突然豁免智慧手機、電腦及其他電子產品對等關稅，但關稅隱憂仍未解除，美國商務部長盧特尼克13日接受美國廣播公司（ABC）訪問說，被豁免的電子產品與半導體，將另外被課關稅，約一個月後實施。搶運潮持續發酵，貨櫃股大漲，散裝族群也走強，然而航空雙雄卻開高走低，華航（2610）漲勢更收斂至接近平盤。

美國11日突然公告列舉免徵「對等關稅」的產品海關代碼，回溯至美東時間4月5日午夜12時1分（台灣時間4月5日中午12時1分）起，包括所有電腦、筆電與自動數據處理設備、半導體裝置、設備、記憶體晶片和顯示器面板等。

但美國總統川普補充，這些產品仍適用現有的20%關稅，只是「歸類方式」有所調整，盧特尼克也說，11日免除一系列電子設備的對等關稅只是暫時性豁免，這些產品都將「歸入半導體」，並面臨「半導體關稅」，預計一至二個月內實施。因為美國需要「在美國製造這些產品」，而非依賴東南亞來生產。

川普說，美國政府即將啟動國安關稅調查，全面檢視半導體及整個電子產品供應鏈。

美國引起的關稅大戰帶動搶運潮，然而航運股中以貨櫃、散裝表現較強，航空股卻出現開高走低，漲幅收斂的情形。長榮航（2618）盤中一度大漲至43.5元，不過盤中漲勢縮小至上漲約2%多，華航更回落接近平盤，在22元附近徘徊。

國內航運及物流業者指出，空運市場只有一個字「亂」，華航、長榮航這些天的航空貨量都是大爆滿，不少客戶都有搶艙位需求，業界感嘆，現在的航空貨運市場搶貨像在上演「我倆沒有明天」，只能靜待塵埃落定。