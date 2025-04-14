追求勝率100%只會讓你爆掉！小童揭：勝率迷思害人爆倉、賣房、還債收場

嗨大家好我是小童，要來聊一個非常多人嚮往、但卻也非常危險的觀念，那就是「百分之百的勝率」。

你有沒有曾經聽過有人說，他那個策略從來沒賠過？或者名目宣揚地講：「只要跟著他操作，保證穩賺不賠」之類的話？

如果有，那我建議你趕快轉身離開那個危險的人事物。

為什麼離勝率百分之百的人越遠越好。

也會拿我身邊的幾個真實案例，讓大家知道：原來追求高勝率或不敗，其實是非常危險的行為！

少年股神的殞落

首先，最近真的很常聽到，我身邊有不少比我大一點點的「少年股神」，是被抬出市場，甚至還倒賠數千萬、賣車賣房還債的。

你說他們原本的策略沒用嗎？但他們過去的績效確實也非常好，賺得也非常多。

我認為會讓他們在這波行情中陣亡的原因，其實是：

他們已經習慣賺大錢了

你要他們在現在這種量縮、震盪大於趨勢的盤面去操作、去賺小錢？他們還真的回不去！

那回不去怎麼辦？

就是選擇把槓桿放大、放大、再放大，這樣不就會賺得比較多嗎？但相對的，獲利放大，風險也一樣放大。

只要遇到像現在這種沒量又波動異常的行情，同時又過度使用槓桿，沒留意好風控，說真的，就很容易產生超額損失！

所以第一個我要跟大家分享的經驗是：

如果他及時出場，或是縮小部位呢？ 如果他不追求一定要贏、一定要大賺呢？ 那是不是他也可以逃過這波不屬於他的行情？

所以，追求高勝率、追求勝率百分之百真的好嗎？我認為，把風險控制在你可以承受的範圍內，想辦法長期活在市場上，才是最重要的。

因為你過去每次都贏，並不代表你能撐得過未來輸的那一次。就像這波殞落的少年股神一樣！

網友套牢的案例

甚至我把這個例子拉回到前幾天，有一位網友私訊我，請我幫他想想持股嚴重套牢該怎麼辦。

他說他都是跟風買，看某某軟體上某某達人推薦什麼就買什麼，結果放到現在，買了一堆股票，幾乎都套牢，帳面虧損加起來大概有50萬左右。

陽明更不用說，別說腰斬，根本是膝斬的程度！

所以你說，勝率百分之百真的好嗎？

很多人覺得：「只要不賣就不賠」！那你原本可能只會小虧5萬，但你認為還會漲回來、還可以放，結果變成現在大賠50萬。

這也是為什麼我很強調風險控管、資金控管、觀察價量的原因。

因為趨勢不對，我們本來就應該偏保守，甚至趕快出場。

就像股神巴菲特，連這麼厲害的價值投資高手，都會看錯、認錯、停損。

那誰告訴你，你就可以不用？

而且如果你真的了解巴菲特，他也不是無腦亂買，他是會等待價格回到合理區間，才會出手布局。

所以他現在持有大量現金，是因為他在等待屬於他的盤面、他認為的合理價格。

當然，如果你的目標是像周冠男教授這樣，長期投入市值型商品，那你也可以選擇只買不賣，甚至結合我常分享的價量分析，只在合理價位去尋找轉勢布局。

那這樣對於你的長期持有會更舒服，也比較不會因短期套牢而患得患失。

就像另一位網友分享他在高點all in市值型ETF的窘境...

但這邊要特別注意：這種「只買不賣」，不代表就是勝率100％的呈現。

因為如果過程中套牢，雖然沒賣、最後也許回來，但沒賺到錢的高勝率，有什麼意義嗎？

所以，勝率高或低根本不是最該追求的指標。

低勝率有低勝率的贏法；高勝率也有高勝率的風險

如果真的有那種勝率百分之百、每次都大賺的策略，那它應該是世界級的存在。

但我身邊幾位非常資深的前輩，包括我自己，大家的勝率普遍也都落在30%～50%而已。頂多加碼單因為趨勢看對了，拉高到70%、80%，但也很難做到把把贏、穩賺不賠。

因此，如果你身邊有那種：

總是分享賺了多少，卻從沒提醒風險...告訴你投資有多好賺，一定要跟著他操作，那你真的要非常小心。

我不能保證他們就是詐騙，但通常這樣的情況，一定有其他意圖存在，我們能小心就多小心！

高勝率是關鍵嗎

那既然勝率很難接近100%，到底要怎麼賺錢？

大家不是都說高勝率才會賺嗎？

No no no！勝率固然重要，但還有另一個關鍵指標：那就是——賺賠比（Risk-Reward Ratio）。

簡單來說：你冒著虧損一單位的風險，可以換來多少獲利？

如果你進場前沒考慮風險，只想著要贏、一定贏，那就算你不賣、帳面100%勝率，也可能淪為套牢50萬的故事主角。

反過來說，如果你有設定防守點，知道哪邊轉弱要出、哪邊漲不動該賣，即使勝率降低，也比較不容易產生大賠的風險。

結論

假設我們在投資世界裡，只允許小賠、不允許大賠，那勝率只要高於51%，小賺小賠之下，長期就能賺錢。

而如果偶爾出現幾次大賺，那你甚至能用更低的勝率，取得更大的獲利空間。

所以我說，盲目追求高勝率，非常危險。

因為只要你忽略風險，那可能不是回本慢——而是永遠回不來。例如宏達電。

如果你只想買、不想賣，那無腦買市值型商品，老實說還是比較安全。

但如果你買的是個股、甚至槓桿商品，那我會建議你：一定要控制風險、守好防線、看對方向時勇敢抱住！

影片就分享到這邊。因為最近我身邊真的太多人，被「高勝率、高報酬」沖昏頭而受傷，實在太慘。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。