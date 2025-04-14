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川普說iPhone關稅會有一些彈性 鴻海爆量上漲一度近8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海股價爆量大漲。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
鴻海股價爆量大漲。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美國上周突然豁免智慧手機、電腦及其他電子產品對等關稅，美國總統川普表示，將在美東時間14日說明半導體關稅細節，另外，有關蘋果iPhone的關稅議題， 川普13日（周日）透露，不久就會宣布，會有一些彈性；鴻海（2317）14日在iPhone的關稅彈性說， 及外電傳出有意在印度北部設廠，可能成為鴻海全球第二大據點的消息，股價爆量大漲，一度衝達145元，漲幅7.8%，盤中漲幅逾4%。

美國11日突然公告列舉免徵對等關稅的產品海關代碼，回溯至美東時間4月5日午夜12時1分（台灣時間4月5日中午12時1分）起，涵蓋20種產品類別，包括所有電腦、筆電與自動數據處理設備、半導體裝置、設備、記憶體晶片和顯示器面板等，這些豁免措施擴及小額包裹。

路透報導，美國商務部長盧特尼克13日接受美國廣播公司（ABC）訪問說，被豁免的電子產品與半導體的對等關稅只是暫時性豁免，這些產品將面臨「半導體關稅」，預計一至二個月內實施。

川普12日被問到半導體免徵對等關稅的理由時表示，「周一會給各位答案，我們周一將非常具體…我們正進帳一大筆錢」；川普13日（周日）自佛州私人莊園搭乘空軍一號返回華府時則對媒體表示，預計會在接下來的一周內宣布針對半導體進口的關稅稅率，他強調，對部分業者會彈性處理；當被問到iPhone關稅時則表示，不久就會宣布，會有一些彈性。

根據印度經濟時報（ET）引述知情人士報導表示，鴻海有意在印度北部設立首座生產基地，正鎖定北方邦（Uttar Pradesh）大諾伊達（Greater Noida）亞穆納快速道路沿線一處約300英畝的土地。

據知情人士透露，這座廠區規模可望略大於鴻海即將在班加羅爾（Bengaluru）啟用的廠區，將成為鴻海全球第二大廠區；至於未來生產哪些產品仍未定案。

美國突然豁免智慧手機、電腦及其他電子產品對等關稅，激勵相關供應鏈的表現， 鴻海14日以141.5元開高後一度拉升至145元，上漲10.5元， 漲幅7.8%， 盤中漲幅略降， 但仍上漲逾4%， 盤中成交量逾16萬張， 居各類股冠軍，盤中零股成交量超過200萬股，僅次於台積電（2330）逾330萬股的盤中零股成交量。

美國商務部 關稅

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