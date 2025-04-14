在關稅豁免期搶運！貨櫃三雄繼續飆漲 萬海亮燈漲停

美國政府上周五深夜針對智慧手機、半導體、電視在內等20項電子產品，免於總統川普近期所公布實施的對等關稅，不過川普12日表示，他仍將於美東時間14日說明半導體關稅細節，關稅局勢渾沌不明，搶運潮仍持續，全球海運短期現貨運費飆高，貨櫃三雄14日持續走強，萬海航運（2615）盤中攻上漲停板，陽明海運（2609）大漲逾8%，長榮海運（2603）上漲逾5%。

美國11日突然公告列舉免徵對等關稅的產品海關代碼，回溯至美東時間4月5日午夜12時1分（台灣時間4月5日中午12時1分）起，涵蓋20種產品類別，包括所有電腦、筆電與自動數據處理設備、半導體裝置、設備、記憶體晶片和顯示器面板等，這些豁免措施擴及小額包裹。

由於川普政府對多國加徵的10%基準關稅名義為對等關稅，來自其他國家的獲豁免產品，似乎也免於被加徵10%關稅。不過川普仍表示預計會在接下來的一周內宣布針對半導體進口的關稅稅率，不過會對部分業者會彈性處理。

關稅措施還未完全明朗，全球企業仍搶著出貨，導致全球海運短期現貨運費和空運成本飆高。根據航運分析公司Xeneta的數據，中國大陸至美東之間40呎標準貨櫃即期運價在4月1日單日平均上漲9%到322美元，美西線上漲16%至383美元。

航運專家預計，短期內，即期運價將保持波動，各地港口可能要為擁堵做準備。但長期而言，由於美中陷入不斷升級的貿易戰，全球兩個最大經濟體之間的貿易需求將下滑，料壓低長期運價。

不過，短期利多仍帶動三雄股價大漲，萬海亞洲區間航線布局密集，大陸跟美國關稅戰，各地可能會開始出現轉基地出貨潮，萬海盤中再度漲停亮燈，陽明大漲逾8%，長榮上漲逾5%。陽明今擠上個股成交量第二大，成交量破9萬張，並一舉收復所有均線，表現強勢。