美國關稅政策暫緩 激勵股市與原物料反彈

街口投信分析，上周川普政府宣布暫緩關稅政策90日，以及歐盟與多數國家與美國啟動協商而帶動全球股市與原物料持續反彈，國際原油單周跌幅收窄至約1%。供應方面，美國能源部長賴特表示考慮全面禁止伊朗石油出口，以迫使伊朗達成核子協議；而嚴格執行對伊朗原油出口制裁可能減少全球供應，尤其是伊朗主要買家中國大陸受影響較大。美國政府3月對委內瑞拉發動制裁，雪弗龍預期於5月底終止該國原油開採業務，雪佛龍於委內瑞拉2025年第1季每天向美國出口約25萬桶的原油將受到影響。

美國3月消費者物價數據意外下降，在進入夏季出遊旺季之前，機票價格、飯店和汽車旅館房間價格均有所下降，顯示在商業和消費者信心急劇惡化的情況下，可自由支配的支出正在下降。通膨數據下滑並未帶動降息樂觀行情，顯示投資人將注意力放在關稅以及美國可能衰退的影響而重新評價金融商品；美國能源資訊署EIA上周四報告下調全球經濟成長預測，並警告關稅可能對用油需求與油價造成嚴重影響。不過，隨著各國啟動對美關稅協商、以及中國大陸聲明不再回應美國其他後續加碼關稅，關稅帶來的不確定性逐漸消散，全球金融市場有望利空出盡而回歸基本面。