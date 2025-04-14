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美高額關稅暫緩掀搶運潮 航運族群勁揚

中央社／ 台北14日電
業界傳出科技業迎急單，目標在90天關稅空窗緩衝期內搶出貨。路透
業界傳出科技業迎急單，目標在90天關稅空窗緩衝期內搶出貨。路透

美國對超過75國暫緩高額對等關稅90天，激勵部分科技大廠客戶提前出貨，航運市場供不應求，受惠搶運題材挹注，航運族群勁揚，貨櫃三雄早盤強漲，陽明、萬海觸漲停，貨攬業者、航空股也勁揚。

美國對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅；業界傳出科技業迎急單，目標在90天關稅空窗緩衝期內搶出貨，使貨運物流市場增溫。

貨櫃三雄今天早盤強漲，陽明、萬海攻上漲停，長榮漲逾7%，航空雙雄華航、長榮航漲逾4%，貨攬業者台驊、中菲行漲約4%。

海運方面，貨攬業者表示，雖然中國出貨美國暫緩，但東南亞出貨增溫，加上船公司原先因應關稅減班約30%，導致東南亞艙位緊張，預期這週將造成爆艙狀況。

空運方面，業者指出，3月底至清明節掀起搶運潮，亞洲至北美運價飆升，每公斤逾新台幣400元，科技廠貨物成主力，反映市場為避稅積極出貨，目前空運貨流也相對滿載，市場看好將挹注業者貨運營收成長。

關稅

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