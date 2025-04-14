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川普宣布最新關稅前...台股翻紅回神 台積電站回9字頭 鴻海大漲逾7%
上周台股走勢宛如雲霄飛車，今加權指數以19686.68點開出，較上周收盤19528.77，漲157.91點，櫃買指數以205.9點開出，台積電跳空開出895元，盤中站回9字頭，鴻海同樣跳空開出，開盤價141.5，盤中漲幅最多逾7％。
美股部分，標普500指數上周五單日上漲1.8%；那斯達克綜合指數漲幅2.1%；道瓊工業指數上漲1.6%，費城半導體指數漲幅2.5%，台積電ADR上幅3.9%。
川普政府將於美東時間14日公布華府對半導體關稅的最新政策，是否再次造成電子股領跌、台股承壓，市場高度關注。
上周台股全面受到美國對等關稅政策影響，一周下跌1769.45點，跌幅8.31%，加權指數收在19528.77點。OTC指數重跌13.67%， 收在204.94點。觀察籌碼面，上周外資賣超281.74億元，投信買超101.42億元，自營商含避險賣超363.41億元，三大法人合計賣超543.73億元。
雖然川普9日宣布對多數國家延後90天課徵關稅讓股市暫獲喘息，但不確定因素仍存在。永豐投顧分析，關稅問題才剛剛開始，美國與重要國家的協商尚未確定，變數還很多，加上大盤趨勢已經彎曲向下，應保守看待。
PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，即使未來美國不再額外加徵關稅，但全球經濟仍將被基本10%關稅稅率拖累，且美中關稅摩擦持續升溫，對市場仍將帶來波動。
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