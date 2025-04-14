台股早盤漲近500點、站上兩萬大關 台積電開高6元

台股14日開盤指數上漲157.91點，開盤指數為19,686.68點，早盤上漲逾400點，最高來到20,023.63點。台積電（2330）開盤價895元，上漲6元。

群益投顧表示，挹注因素相對攀升，大盤存挑戰4月7日跳空缺口機會。但川普政策髮夾彎與中美貿易脫鉤、科技戰進一步升溫風險未除形勢互相衝突，讓中美貿易脫鉤的主要受害股蘋果的拉抬，顯得現階段反彈屬技術性調整氛圍偏濃。雖然指數短線仍應有反彈空間，但整體環境仍呈高風險隱憂未除的混亂結構。惟結構多空衝突，宜擇強守技術面應對。

操作題材可留意中小型安控股，Cybersec 2025台灣資安大會預計4月15至17日舉行，逾400家資安業者參展，規模為歷年最大，亦是亞洲最大的資安展。清明連假後台股補跌連續重挫，個別中小安控股天鉞電（5251）、杭特（3297）、哲固（3434）等逆勢走強，成為短線盤面重要聚焦。

上周五（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,212.71點，上漲619.05點、漲幅1.56%；S&P500指數上漲1.81%；那斯達克指數上漲2.06%；費半指數上漲2.51%。台積電ADR漲3.94%。

美股三大指數上周經歷疫情以來最劇烈波動之後，最終以超過5%的周線漲幅作收。密西根大學消費者信心指數大幅下滑，反映市場對貿易、就業和通膨的疑慮加劇。摩根士丹利、摩根大通和貝萊德率先公布第1季財報優於預期，帶動市場回穩。牽動全球經濟舉債成本的美國10年期公債殖利率本周勁揚半個百分點，漲到接近令市場憂心的關鍵水準4.5%，也創下自2001年11月以來最大單周漲幅。30年期公債殖利率則飆升至4.873%，是1987年4月以來最劇烈漲勢。

三大法人上周五集中市場合計買超317.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超305.1億元，投信買超98.4億元，自營商（自行買賣）賣超26.8億元，自營商（避險）賣超58.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,955口至7,606口，其中，外資淨空單增加898口至23,548口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6,040口至15,067口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,500點，周賣權最大OI落在19,000點 ; 月買權最大OI落在20,400點，月賣權最大OI落在17,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.64上升至0.74。VIX指數上升1.1至41.4。外資台指期買權淨金額-0.21億元 ; 賣權淨金額12.57億元。整體選擇權籌碼面中性。