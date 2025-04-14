台股轉多四訊號亮了 本周指數有望收復2萬大關
台股上周先暴跌後飛躍，短線由空轉多的四個訊號亮了。法人指出，浮額有效清洗、技術指標落底、國安基金進場、台股價量結構轉佳等四個訊號出現，顯示「買盤回來了」，本周指數有望收復2萬大關失土。
川普對等關稅政策變化莫測，台股等全球股市跟著震盪。台股上周短短五天內崩跌後又暴漲，創下史上單日最大跌點（2,065點）、最大跌幅（9.7%）、最大漲點（1,608點）以及最大漲幅（9.2%）等紀錄，全周跌幅收斂到8.3%。
法人指出，加權指數全周雖然累計下跌1,769點，但下影線長達2,221點，短線呈V型反轉。綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，台股本周有望轉為攻勢，多項利多將逐步發酵，本周關注焦點在於川普政策及台積電17日法說。
法人分析，台股短線由空轉多的第一個訊號是浮額有效清洗：上周融資餘額大減750億元，減幅達25%，遠超過同期間台股跌幅18.2%；其次是技術指標落底：KD指標中的K與D值底部向上翻揚，甚至出現黃金交叉。
第三個訊號是國安基金進場：買超標的包括台積電（2330）、台灣大、中信金等。凱基投顧統計，依過去八次歷史經驗，國安基金宣告護盤後一周，台股上漲機率100%，漲幅介於1.1%至14.2%。
第四個訊號則是價量結構變化：台股11日不僅呈現「價漲量增」格局，且成交量5,271億元是周四的2.3倍，由原先「價跌量增」轉為「價漲量增」的有利結構，台積電成交張數更是前一天的2.7倍，漲幅也優於大盤，人工智慧（AI）股強勢領漲，多方勢力集結，推升指數收在當日最高點。
另外，川普政策髮夾彎，對半導體及多數電子產品全面豁免關稅，加上美股四大指數11日漲幅介於1.5-2.5%，在相關利多的發酵下，本周加權指數上揚機率大增，將蓄勢收復2萬大關失土。
川普政策大轉彎，美國海關及邊境保護局（CBP）於當地時間11日晚間公告20項關稅豁免清單。法人表示，根據清單內容對比台灣相關產業，共有晶片設計與IC模組（含積體電路等）、半導體製造設備、資訊處理設備與零組件類（含筆電、桌機、伺服器等）等八大類豁免，預期可帶動相關電子權值股勁漲，有利大盤翻揚。
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