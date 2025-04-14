外資回補台股 機率高

川普政策又轉彎，加上美元指數近期弱勢，已跌破100大關，使國際熱錢有機會轉向新興市場。外資上周五（11日）已轉賣為買，外資交易室主管直言，本周外資認錯回補買超台股機會高，買超焦點除電子權值族群外，各產業指標股也可望是鎖定的焦點。

外資11日大舉買超305億元，不但終結連三賣，且是今年以來第二大買超金額，僅次於1月6日的520億元。買超個股主要為鴻海（2317）、華邦電、台積電、仁寶、廣達等，前五大標的清一色是電子股。

ETF也買進不少，前兩大買超標的為復華台灣科技優息（00929）及群益台灣精選高息，電子股比重都不低，等同嘉惠成分股添柴加薪。

川普對等關稅延後90天開徵，加上豁免電子產品，相關台灣廠商也有望成為外資回補標的。富邦投顧統計，PC及伺服器豁免金額最高，去年美國進口此類產品的金額為1,400億美元，在總豁免金額3,850億美元中最多。

富邦投顧指出，受惠於美方新一波關稅豁免，蘋概股可望率先反應。除了PC及手機產業迎來曙光外，網通產業取得喘息機會，零組件廠也積極搶備貨商機。整體來看，電子股受惠最深，有望領漲大盤。

台積電將於17日舉行法說會，雖然外資法人最近調降目標價，但仍都在1,000元以上。