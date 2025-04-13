一周盤前股市解析／績優權值股 逢低布局

台股上周五（11日）開盤下跌228點，一度殺低近600點後，隨市場盛傳國安基金進場，開始拉抬收漲，指數高低差逾千點，盤面個股走勢分歧，仍有近半收跌，終場以下影線紅K，上漲528點、收在19,528點，成交金額擴增。

統一投顧協理陳晏平指出，美國眾議院通過川普所主導的減稅與調升債務上限計畫，但減稅法案利多仍然無法消除市場對關稅的擔憂，不確定性仍在，金融市場依舊波動。不過，現階段融資餘額逐漸回到健康水位，上市櫃公司陸續實施庫藏股，操作上，可對台股多些信心。

第一金投顧協理黃奕銓表示，美國對等關稅影響經濟，中國大陸態度持續強硬，關稅議題不確定性仍在，僅是暫緩，因此在操作上仍要謹慎嚴控水位，不宜過度躁進，密切觀察後續政策走向及變化。

短期因應關稅政策變化大，宜謹慎操作，逢低優先布局績優權值股，其中，AI仍是2025年的成長主旋律，因此選股上，仍以有成長動能的產業為主，除了持續關注關稅動態變化外，接下來台積電法說會、美股財報周都是產業關注焦點。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股波段急跌近5,000點，法人大幅賣超且融資持續出場，籌碼漸趨穩定，短期內破底機率低，但美國的關稅戰尚未完全釐清。

由於企業資本支出可能下修，電子業盈餘成長恐趨緩，未來仍可能拖累指數。本波急跌已初步反應關稅戰利空，短線上可偏多操作跌深的業績穩定成長個股。