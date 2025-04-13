留政鈺專欄／政策護盤企業搶出貨 行情有撐

美國關稅政策一變再變。上周川普推文宣布對75個國家暫緩關稅稅率至10%，給予90天緩衝期間，惟對中國關稅提高至125%，且立即生效，美股急拉9.5%，Nsadaq大漲12.1%，費半指數大漲18.7%，創下2008年以來最大單日漲幅；上周六則又出爐豁免清單。正當國安基金宣布進場後股市持續重挫，上周四、五台股回穩並強彈大漲。

從最近公布3月出口表現來看，3月出口495.7億美元，年增率18.6%，前三月出口1,295.8億美元，成長率17.5%，第1季平均每月出口值431.9億元，創下史上第1季平均值新高，主要成長仍以資通與視訊產品（AI）成長42.3%最高，其次則為電子零組件（IC）成長15.3%。

至於出口美國部分，3月出口值127.52億元，第1季對美出口值329.79億美元，年增率33.9%，對美比重出口達25.45%新高。受到關稅政策轉向影響，對美出口搶出貨潮已經出現，預估4月出口可能不淡。

至於3月公布上市櫃營收表現也同步亮眼。3月營收達4.14兆，月增率13.9%，年增率18.9%，創下史上最佳3月營收表現；累計第1季營收11.51兆，年增率17.14%。其中營收創新高家數達95家，優於2月33家和去年同期59家，由於7月9日為對等關稅90天後新制實行日，預估4~5月仍將是企業搶出口期間，營收有機會出現淡季不淡。

此外，美國經濟動向也是重要觀察重點，先關注4月底美國公布第1季GDP。而Fedwatch最新預估年內降息次數約四次，5月維持利率不動機率約64.4%，下次降息時間點可能在6月18日，下半年三次可能降息的時間則分別為7月、9月和12月，可望對近期國債市場價格壓力有緩解機會。

台股投資人在經歷上周煎熬後暫獲喘息，盤面焦點將是台積電（2330）法說會。台積電第1季營收8,392.5億，季減3.4%，前三月營收年增率達41.6%，達成財測目標上緣，後續半導體景氣將是台股盤面能否持續反彈的重要指標。

截至最新統計（4月11日）共有72家公司宣布買進庫藏股護盤，最高金額達3,850億元，庫藏股對盤面有增強信心效果。籌碼面，近十日融資大減超過千億，波段融資減幅超過指數跌幅。此外，2020年來，台股波段最大跌幅分別為，2020年29.9%，2022年32.2%，2024年19.5%，今年最高點23,943-17,306點估算，波段跌幅27.7%接近前三次平均跌幅，修正幅度達滿足點。

至於國安基金過去八次進場，平均買進金額444.8億元，平均護盤123天，平均報酬率7.8%，可以將18,180點作為台股短線布局點。技術面來看，17,306點若守穩三日不破，可視為波段低點，配合上周五站上5日均線（18,722），短線多空仍以5日均線為指標。（作者是第一金投顧資深協理）