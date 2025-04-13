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跌深反彈搶短股 亮點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股近來先蹲後跳，在接連二日的強揚後，市場氛圍逐漸偏多，搶反彈的投資人躍躍欲試。市場專家建議，「跌深就是最大的利多」，近兩個交易日獲得三大法人進場搶短，又有3月營收成長利多的個股，如鴻海（2317）、台積電長榮航等16檔「跌深反彈搶短股」，可搭法人順風車先搶先贏。

篩選4月7日至9日下跌逾16%、3月營收年增，並以三大法人近兩日買超排序，包括：鴻海、台積電、廣達、長榮航、大同、宏碁、力積電、奇鋐、寶成、上曜、緯創、光寶科、長榮、旺宏、矽統，以及華通。

產業來看，仍是電子股占大多數，以電腦及周邊設備、半導體、光電為主，傳產股以航運為主。觀察籌碼面，鴻海近二日獲得三大法人最多加碼，獲得3.1萬張買超，其次台積電、廣達也各獲得1.7萬、1萬張買超。

3月合併營收來看，則是以矽統年增1,423.7%最高，其次上曜、廣達分別有233.1%、89.31%的年增。近兩日反彈幅度來看，包括廣達、長榮航、奇鈜、緯創、長榮等，漲幅都在20%以上，鴻海、大同、光寶科反彈幅度也均逾19%。

台新投顧副總經理黃文清指出，跌深就是最大的利多。先前跌深的個股，加上融資大減，籌碼面相對乾淨，近兩日有法人買超者，自然也變成市場搶反彈的焦點。預期短線大盤至少不會再破底，且仍將續彈，有機會先看能否回補4月7日的缺口2,0153至21,235點。

兆豐投顧董事長李秀利表示，不少AI主流股之前漲多，但碰上對等關稅利空及股災，股價也從雲端跌落，面臨Re-rating（投資價值重估），很多本益比甚至都跌破十倍，因此低接買盤就還有空間。

統一投顧董事長黎方國表示，漲時重勢，跌時重質。之前被錯殺的個股，還有業績支持的個股，反彈幅度也會較大。而且第2季在搶先出貨下，業績只會更好，除了半導體、AI概念股，航運業不管是航空、貨櫃、散裝，則是最直接受惠，業績將衝高的族群。

此外，由於股價被殺低，篩選出的個股現金殖利率也更誘人，長榮有15.7%，其次大同、廣達分別有7.6%、6%。長榮航、宏碁現金殖利率也都在5%以上。

台積電 廣達 長榮航

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