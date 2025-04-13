買庫藏族群 打強心針

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

川普對等關稅引發全球股災，台股三個交易日跌掉3,906點，不過在暫緩課徵90天後，兩個交易日大漲2,137點。股市波動劇烈，上市櫃公司近一周就有86家公司宣布實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心，相關如光寶科晟德、 燿華等，除了有公司本身，還有法人買超雙重買盤，可密切留意。

證交所、櫃買中心均鼓勵上市櫃公司面對股市震盪波動時，可審酌資金狀況與維護股東價值等因素，適時實施庫藏股制度。據統計，近一周就有86家公司響應，買回金額上限高達4,381億元，預定買回張數有52.9萬張，實施期間為兩個月。

從買回金額上限來看，光寶科的621億元最高，其次是嘉澤286億元、瑞儀274億元。預定買回張數也是光寶科最高，有13萬張，其次是燁輝3萬張，藍天、晟德都是2萬張。

篩選近一周宣布實施庫藏股，且近一周法人買超的個股，包括光寶科、晟德、燿華、一詮、南港、全新、美時、飛宏、和大，以及中磊。三大法人近一周加碼最多的是光寶科，有1.2萬張，其次晟德、燿華分別獲得3,309張、3,087張的買盤。

統一投顧董事長黎方國指出， 最瞭解公司前景的就是老闆、大股東，在這波不理性的修正下，可能不少公司都覺得股價委屈了，因此願意真金白銀拿出資金實施庫藏股的公司，也代表對公司展望樂觀、有信心。

政府授權國安基金進場護盤，這些庫藏股資金則等於是公司的國安基金，如果近期又獲得法人加碼認同，等於有雙重買盤，也會是反彈的先鋒部隊。

光寶科 庫藏股 晟德

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