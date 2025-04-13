就市論勢／伺服器零組件 可留意

盤勢分析

美國聯準會主席鮑爾於4月4日表示，川普政府新關稅政策超乎預期，推升通膨的程度也可能比預期高，影響時間更持久。聯準會需確保一次性的物價上漲不會成為持續性的通膨問題。

儘管現階段數據仍顯示經濟穩健，美國3月非農就業超預期，勞動參與率上升帶動失業率微升，薪資穩定，顯示勞動市場仍穩健。因此，聯準會目前傾向觀望，不急於調整利率政策。

台灣1、2月總經數據受春節效應干擾，加上美國關稅政策實施前，部分廠商提前出貨，帶動短期生產和外銷動能回升。

後續台灣景氣除受AI應用相關基期較高的壓力壓縮動能趨緩之外，主要仍在於美國對等關稅對製造外需及供應鏈移轉的影響。

投資建議

美國對等關稅將驅動全球供應鏈重組，台灣供應鏈早已深度嵌入美國品牌系統，具備國際據點與整合管理能力，使得台灣成為少數有能力彈性調整製造產能的國家，有望躍居全球供應鏈的核心整合者，中長線地位顯著提升。

建議可留意ODM、伺服器零組件類股投資機會，後續可觀察上述族群出口占比是否持續增加。短期而言，投資人仍需密切關注後續關稅談判進展及事件變化，謹慎操作。