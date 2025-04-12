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關稅烏雲下 瀚亞看好印股、優質公司債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
關稅戰對市場造成的影響
關稅戰對市場造成的影響

川普關稅增加市場諸多不確定性。瀚亞投資（新加坡）表示，關稅將持續影響全球市場，相對而言，印度出口依賴程度較低，且近期也啟動降息循環，國際大廠也考慮將印度作為中國大陸替代的生產基地，印度有望成為關稅戰中的最大贏家；隨著美國聯準會降息，研判美國10年期公債殖利率在下半年將回落至3.8%-3.9%，看好長天期債券表現。

瀚亞投資（新加坡）投資長Vis Nayar表示，在震盪期間，投資人應保持分散投資組合，以迎接未來再次見到股票與債券相關性回到正值，靈活調整投資組合，才有機會創造超額報酬。

瀚亞投資首席經濟學家Ray Farris認為，美國市場將持續震盪，預計經濟會有顯著性的下滑，而歐洲或低估值的亞洲市場表現會更加優異；未來需要持續關注調查與市場數據，以增加能見度，關注ISM、薪資及勞工數據是否有衰退的可能性。

全球貿易戰對擁有強大國內財政與貨幣政策且對全球貿易依賴度較低的國家，較容易受惠。Ray Farris說，印度被視為潛在的贏家，因對美商品出口曝險比重較低，僅占其GDP的2.2%，印度儲備銀行啟動降息，也成為替代生產基地的理想地點，而印度目前可能進入週期性再通膨階段，也仍需持續降息，以刺激經濟與吸引外資投入。

日經指數近期震盪也較劇烈。Ray Farris認為，日本可能面臨的挑戰來自於出口曝險相關的企業，但國內的企業積極實施財務重整，將會是企業獲利的主軸；儘管日本可能經濟會溫和成長，但企業重整的相關政策與內需消費，都有望找到創造超額報酬的投資標的。

受到市場功能失調與利差交易的解除影響，美國10年期公債殖利率近日飆高，但瀚亞投資認為，年底前公債殖利率將有望回落至4%以下水位。Ray Farris表示，隨著美國經濟疲弱，聯準會今年降息幅度可能更多，有利於長天期債券的表現。

印度 美國聯準會

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